Conte duro in conferenza: “Io non parlo di mercato, chiedete al club. Ho ricevuto zero domande sul Verona!”

Da pochi minuti è terminata la conferenza stampa di Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha toccato alcuni temi importanti.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo con il Bologna. Dopo la prima sconfitta contro l’Hellas Verona, gli azzurri proveranno a ripartire subito dinanzi al proprio pubblico. La rosa non è al momento completa, motivo per il quale la dirigenza continua a lavorare su diversi obiettivi.

Proprio durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha lanciato un vero e proprio appello ai giornalisti presenti in sala. Infatti, l’allenatore non ha voluto parlare di mercato, sottolineando che tali competenze spettano al club. A tal proposito, il tecnico è stato molto chiaro per evitare di incappare in equivoci.

Conte sbotta: “Non chiedetemi del mercato. Parlate con il club”

Antonio Conte ha lanciato un duro appello nei confronti dei giornalisti. Il Napoli è impegnato sul mercato, ma l’allenatore preferisce non analizzare i compiti che spettano alla società. Di seguito le sue parole.