Calciomercato Napoli, pericolo Atalanta: Gasperini ci riprova

Il Napoli potrebbe subire una beffa in sede di calciomercato dall’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

Il Napoli di Antonio Conte ha battuto il Modena ieri sera nel primo turno della Coppa Italia, ma solo ai calci di rigore. Gli azzurri, di fatto, hanno fatto molta fatica a riuscire ad essere incisivi contro il team emiliano.

Il grande protagonista della sfida contro il Modena è stato sicuramente Alex Meret. Tuttavia, la gara contro il gruppo di Bisoli ha sottolineato ancora una volta la necessità del Napoli di intervenire in sede di calciomercato. Tuttavia, proprio su quest’ultimo fronte, Giovanni Manna potrebbe subire nei prossimi giorni una beffa dall’Atalanta.

Calciomercato Napoli, nuovo tentativo dell’Atalanta di Gasperini per Brescianini

Come riportato dal portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, i dirigenti della ‘Dea’ si sono rifatti sotto per Brescianini. Il Napoli è ancora davanti nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista del Frosinone, ma l’Atalanta ha la necessità di rafforzarsi nella zona mediana del campo.

Gasperini, molto probabilmente, dovrà infatti dire addio a Teun Koopmeiners. L’olandese, infatti, sta facendo di tutto per cercare di andare alla Juventus. Nelle ultime ore, quindi , l’Atalanta si è rifatta sotto per Brescianini. Dopo il tentativo per Folorunsho, trattativa saltata proprio al momento della chiusura, la squadra bergamasca è di nuovo sulla strada del mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis.