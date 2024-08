Cajuste vola in Inghilterra e dice addio al Napoli: ultim’ora da Fabrizio Romano

Jens Cajuste dirà addio al Napoli nelle prossime ore. Le ultimissime sul trasferimento del calciatore svedese.

Sono ore calde in casa Napoli per il mercato in uscita. L’ennesimo calciatore che lascerà la maglia partenopea è Jens Cajuste. Dopo un solo anno dal suo arrivo in Campania, il calciatore svedese non si è mai ambientato. Non a caso, lo spazio a sua disposizione nell’ultima annata è stato molto ridotto.

A complicare poi ulteriormente le cose è stato l’arrivo di Antonio Conte. Quest’ultimo, non ha mai visto l’ex Reims come una pedina chiave nel suo nuovo scacchiere, dando l’ok ad una possibile cessione. Il trasferimento altrove, si è infatti consolidato nelle ultime ore grazie all’interessamento del Brentford.

Cajuste diventerà un nuovo giocare del Brentford: le ultime

Le strade di Jens Cajuste e del Napoli si separeranno nelle prossime ore. Il calciatore svedese verrà ceduto con la formula del prestito al Brentford, club inglese che milita in Premier League. Di seguito l’annuncio ufficiale di Fabrizio Romano sulla trattativa.