“Il Napoli mi ha chiamato”, il retroscena di Sergio Rico ha spiazzato tutti

Sul Napoli, in attesa della sfida contro il Modena, bisogna registrare un retroscena svelato da Sergio Rico.

Il Napoli lascerà domani Castel di Sangro per poi tornare nel capoluogo campano. Gli azzurri, infatti, sabato sera esordiranno ufficialmente nella stagione 2024/25, visto che giocheranno il primo turno di Coppa Italia contro il Modena.

Tuttavia, al netto dell’importanza della sfida contro i canarini, a tenere banco in casa partenopea è il calciomercato. Il nome più in orbita azzurra è sicuramente quello di Romelu Lukaku che, però, è legato alla cessione di Victor Osimhen. Quest’ultimo, infatti, è ancora a disposizione di Antonio Conte. Nel frattempo, in attesa di ulteriori aggiornamenti su queste lunghe telenovele, sul fronte mercato partenopeo bisogna registrare un retroscena.

Sergio Rico: “Il Napoli è stata la prima squadra italiana a chiamarmi”

A svelarlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Cronache Spogliatoio’, è stato Sergio Rico: “Giocare in Italia? Mi piacerebbe tantissimo. Mi hanno chiamato diversi club italiani in passato: il primo a farlo è stato il Napoli, poi la Lazio. Qualche tempo fa anche il Milan mi ha cercato. C’è un grandissimo calore nel vostro calcio, mi ricorda quello che c’è a Siviglia”.

Ricordiamo che, dopo non aver rinnovato il rispettivo contratto con il PSG, Sergio Rico è attualmente svincolato. L’estremo difensore ha tutta la voglia di riprendere a giocare, soprattutto dopo il gravissimo scontro con un cavallo del maggio del 2023 che lo portò al coma.