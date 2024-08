Svolta Napoli, scelto il sostituto di Osimhen: si attende solo l’annuncio ufficiale

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a mostrarsi all’Italia, ad attendere gli azzurri c’è il Modena di Gregoire Defrel.

Il Napoli si prepara a una delle prime uscite ufficiali della stagione, affrontando il Modena in Coppa Italia. Tuttavia, la notizia che tiene banco in queste ore riguarda l’assenza dal primo minuto di Victor Osimhen, il bomber che ha trascinato la squadra partenopea nelle ultime stagioni. Dopo un’estate travagliata, in cui Osimhen ha saltato tutte le amichevoli di preparazione, arriva ora la conferma che il nigeriano non sarà titolare nella partita di sabato.

Il centravanti nigeriano è sulla bocca di tutti, i partenopei non aspettano altro che la sua cessione per poi rimboccarsi le maniche e far tornare Romelu Lukaku nel campionato di Serie A. Nella gara col Modena ci sarà una svolta improvvisa legata al sostituto del centravanti ex Lille e Wolfsburg.

Napoli: Raspadori pronto a sostituire Osimhen

A riportare la notizia è stata la redazione di Sky Sport, che ha sottolineato come la situazione di Osimhen stia diventando sempre più complessa, al punto da far pensare alla società partenopea di muoversi con anticipo sul mercato. La questione legata all’attaccante africano sembra essere in stallo, e questo sta spingendo il Napoli a cercare soluzioni alternative per non rimanere “prigioniero” di questa incertezza. Una delle ipotesi ventilate riguarda addirittura un possibile arrivo di Romelu Lukaku, che potrebbe essere portato subito a Napoli per dare a Antonio Conte un nuovo terminale offensivo.

Ma, in attesa di sviluppi sul fronte mercato, è già stata presa una decisione importante per la sfida contro il Modena. Secondo quanto riportato da Sky, sarà Giacomo Raspadori a guidare l’attacco azzurro nella gara di Coppa Italia. Questa è una svolta per il Napoli, visto che nessuno avrebbe immaginato ad inizio mercato l’utilizzo dell’ex Sassuolo come prima punta nella prima gara ufficiale dell’era Antonio Conte.

“La situazione Osimhen sta davvero bloccata e il Napoli non vorrebbe rimanerne prigioniero,” riferisce Sky Sport. “Ecco perché l’idea e la tentazione di provare ad anticipare un po’ le mosse, che potrebbe significare anche portare Lukaku già a Napoli. Questo dà la dimensione di quanta fretta ci sia, o quantomeno quanto si voglia dare a Conte la possibilità di allenare e mettere in campo il suo Napoli. In questo momento ha sì altre soluzioni lì davanti, ma col Modena in Coppa Italia ci giocherà Raspadori che,per profilo e per caratteristiche, non è il centravanti del tecnico pugliese”.