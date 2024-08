Lukaku-Napoli, colpo di scena De Laurentiis: scelta la strategia definitiva

In attesa della conclusione del ritiro di Castel di Sangro, in casa Napoli bisogna registrare delle grosse novità che riguardano la trattativa che porterebbe Lukaku in azzurro.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, sta per esordire nella stagione 2024/25. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla sfida di Coppa Italia di sabato prossimo contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. I partenopei, proprio per preparare la sfida contro gli emiliani, si trovano ancora in quel di Castel di Sangro, dove resteranno fino a domani pomeriggio.

La squadra campana, dunque, ha subito l’occasione di dare un grosso messaggio positivo ai tifosi, i quali hanno riempito già lo Stadio Maradona. Sabato prossimo, infatti, a Fuorigrotta ci sarà un bellissimo sold-out. Tuttavia, in attesa della gara contro il Modena, bisogna registrare delle grosse novità che riguardano la principale trattativa in entrata del calciomercato del Napoli, ovvero quella che concerne Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis potrebbe prendere Lukaku prima della cessione di Osimhen: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di prendere Romelu Lukaku anche prima di vendere Victor Osimhen. Questa soluzione sta tentando il patron partenopeo, visto che non vuole sentirsi ‘prigioniero’ dalla lunghissima telenovela che sta riguardando il centravanti nigeriano.

Il Napoli, dunque, avrebbe l’intenzione di regalare Romelu Lukaku ad Antonio Conte, proprio per iniziare a lavorare con ‘i suoi uomini’. Il belga, di fatto, già si sente un giocatore azzurro, anche perché si sta allenando a distanza con lo staff del tecnico pugliese ma bisogna sicuramente un punto a questa trattativa.

Romelu Lukaku, infatti, non può aspettare per sempre la cessione di Victor Osimhen al PSG. Anche perché su quest’ultimo fronte non ci sono novità. Lo stallo tra il club parigino ed il Napoli, di fatto, sta continuando, visto che i due presidenti rimangono ancora nelle loro rispettive posizioni. Al-Khelaifi, dunque, continua ad offrire 80 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del nigeriano, mentre Aurelio De Laurentiis continua a chiederne 80 di milioni per dire addio al bomber del terzo scudetto.

Il Napoli, dal canto suo, è consapevole di poter chiudere in qualsiasi momento Romelu Lukaku. Il club partenopeo, infatti, ha già raggiunto un accordo con il belga (6 milioni di euro per i prossimi tre anni) ed è anche consapevole che il Chelsea non vede l’ora di cedere l’ex giocatore di Inter e Roma.