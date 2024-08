Calciomercato Napoli, il destino del calciatore è già segnato: spunta la cifra

Il club partenopeo punta a rinforzarsi in ogni reparto con l’approdo di Conte sulla panchina azzurra, l’unico modo per farlo è cedere chi non ha dimostrato a sufficienza nella passata annata.

Lo scorso calciomercato invernale del Napoli si è chiuso con una serie di movimenti sia in entrata che in uscita, ma la sessione estiva ha dovuto portare ulteriori cambiamenti. Il club partenopeo, sta valutando con attenzione le operazioni da compiere per rinforzare la rosa e mantenere competitività in campionato e in Europa. Tuttavia, il destino di alcuni giocatori sembra già segnato, e uno di questi è Jens Cajuste, il centrocampista svedese arrivato la scorsa estate dal Reims.

Cajuste, classe 1999, ha mostrato buone qualità durante il suo breve periodo al Napoli, ma non è riuscito a conquistare un ruolo di primo piano nella formazione titolare azzurra. Nonostante le sue doti fisiche e tecniche, il centrocampista svedese ha faticato ad adattarsi al ritmo e alle esigenze del calcio italiano.

Napoli: boom sul calciomercato, addio a Cajuste

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Ciro Troise, il Brentford dovrebbe essere la prossima destinazione di Cajuste. Il club inglese è interessato al giocatore e ha messo sul piatto una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, una cifra che evidenzia la fiducia riposta nelle capacità del centrocampista. L’obbligo di riscatto scatterà automaticamente nel caso in cui il Brentford riuscisse a mantenere la categoria in Premier League, un’eventualità che appare tutt’altro che improbabile vista la solidità del club londinese nelle ultime stagioni.

La cessione di Cajuste sembra dunque già tracciata, con il Napoli che avrebbe deciso di puntare su altri profili per rinforzare il centrocampo. Come confermato da Ciro Troise ai microfoni ufficiale di ‘Radio Capri’: “Brentford dovrebbe prendere Cajuste. Neres è il vero obiettivo del mercato. Brescianini e Gilmour prenderanno il posto, almeno numericamente, di Gaetano e dello svedese”. Le parole del giornalista delineano chiaramente la strategia del club azzurro, intenzionato a liberare spazio in rosa per consentire l’arrivo di nuovi rinforzi.

Il Napoli, quindi, sembra destinato a perdere Cajuste, un giocatore che ha mostrato potenziale ma che non ha trovato continuità sotto il Vesuvio. La scelta di cederlo al Brentford, a fronte di un’offerta vantaggiosa e di un riscatto condizionato al mantenimento della categoria, appare una soluzione logica per tutte le parti coinvolte. Da un lato, il club partenopeo si libera di un elemento non considerato essenziale per il futuro immediato della squadra, dall’altro il Brentford si assicura un giocatore giovane e di prospettiva, pronto a rilanciarsi in un campionato competitivo come la Premier League.