Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio ufficiale: Conte è avvisato

Per il Napoli, prima della gara di sabato contro il Modena, c’è da registrare un annuncio ufficiale in sede di calciomercato.

Il Napoli sta trascorrendo le sue ultime ore a Castel di Sangro. Gli azzurri, infatti, lasceranno domani pomeriggio il piccolo centro abruzzese per tornare nel capoluogo partenopeo, visto che l’esordio ufficiale della stagione 2024/25 è ormai alle porte.

Sabato prossimo, infatti, gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Modena di Pierpaolo Bisoli nel primo turno della seconda manifestazione nazionale: la Coppa Italia. Anche se, prima della sfida contro i canarini, il Napoli è stato ‘avvisato’ in sede di calciomercato.

Genoa, Alberto Gilardino avvisa il Napoli: “Abbiamo bisogno di intervenire in sede di calciomercato”

Tale avviso è arrivato da un campione del Mondo, ovvero Alberto Gilardino. Il tecnico del Genoa, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani di Coppa Italia contro la Reggiana, ha parlato così del mercato rossoblù: “Siamo corti ed abbiamo bisogno di intervenire. La società è ben conscia di dove c’è bisogno di nuovi giocatori. C’è sia la massima condivisione che la massima serenità. Il club sa le mie richieste per restare competitivi”.

Dopo la cessione di Retegui all’Atalanta, e quella di Gudmundsson alla Fiorentina, il Genoa ha infatti pochissimi attaccanti tra le sue fila. Proprio per questo motivo, secondo diverse indiscrezioni di mercato, il club ligure si sta muovendo per Giovanni Simeone.

L’argentino, dopo essere stato tra i protagonisti dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, ha giocato pochissimo l’anno scorso. Proprio per questo motivo, Giovanni Simeone ha espresso la volontà di trovare una squadra che gli possa garantire molta più continuità nel giocare.

Per il centravanti, di fatto, quello al Genoa sarebbe un ritorno, visto che con la maglia rossoblù ci ha già nella stagione 2016/17. In quell’anno, Giovanni Simeone riuscì a segnare ben 14 gol. Il club ligure, dunque, si sarebbe fatto avanti con un’offerta con la formula del prestito che, però, non è gradita al Napoli.

Aurelio De Laurentiis, infatti,ha tutta l’intenzione di cedere il centravanti argentino a titolo definitivo. Con i soldi della cessione di Giovanni Simeone, di fatto, il Napoli avrà più forza in sede di calciomercato per prendere David Neres. Il giocatore del Benfica, dunque, è il primo obiettivo di Manna per l’attacco, anche se deve dare via anche Cyril Ngonge se vuole prendere l’ex giocatore dell’Ajax.