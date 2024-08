Calciomercato Napoli, futuro Gaetano: il Cagliari non è più in pole position

Sul futuro di Gianluca Gaetano, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità che riguardano il suo futuro.

Il Napoli di Antonio Conte ha perso ieri sera la sua prima amichevole di questo precampionato. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara giocata allo Stadio Patini contro gli spagnoli del Girona.

Una volta archiviata la sfida contro i catalani, il tecnico pugliese ha concesso al gruppo azzurro una giornata e mezza di riposo. In mattinata, infatti, i giocatori che non sono scesi in campo ieri sera hanno disputato una partitella contro la Casertana, vinta dal Napoli con un bel gol siglato da Gianluca Gaetano. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Gaetano è vicino a diventare un giocatore del Parma di Pecchia: la cifra

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Parma ha superato il Cagliari nella corsa per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Gianluca Gaetano. Nelle prossime ore, dunque, la squadra allenata dall’ex giocatore azzurro Fabio Pecchia potrebbe abbracciare il giocatore cresciuto nel vivaio azzurro.

Il Parma, quindi, potrebbe chiudere l’acquisto di Gianluca Gaetano per 8 milioni di euro. Questa è una notizia davvero spiazzante, visto che da settimane si parlava di un trasferimento del centrocampista nel Cagliari di Davide Nicola.