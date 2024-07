Hermoso, il Napoli lavora all’accordo definitivo: intanto aumenta la concorrenza per Manna

Il Napoli sta provando in tutti i modi a chiudere l’affare legato a Mario Hermoso. Nelle ultime ore, si sarebbe inserito un nuovo club.

Non sono giorni facili per il Napoli che continua a lavorare ininterrottamente sul mercato in entrata. Il club azzurro ha le idee molto chiare per il futuro, e intende costruire una rosa all’altezza. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, la quale potrà contare già su due profili diversi: Marin e Buongiorno.

I due neo acquisiti danno un volto nuovo al club azzurro, ma i colpi in entrata non sono ancora terminati. Infatti, da diverse settimane, il DS Manna starebbe puntando Mario Hermoso. Lo spagnolo è svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, motivo per il quale rappresenta una ghiotta possibilità in entrata. La situazione non è però semplice a causa della folta concorrenza tra le diverse compagini.

Mercato Napoli, Hermoso resta un obiettivo: spunta anche il Milan

Sono ore cruciali per il futuro di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è a caccia di una nuova esperienza che molto probabilmente sarà in Italia. Come riportato da “Calciomercato.com” oltre a Napoli e Inter, nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe interessato in modo molto concreto al calciatore.

I rossoneri sono a caccia di un nuovo allenatore da regalare a Paulo Fonseca. Il club lombardo crede fortemente nelle qualità di Mario Hermoso, motivo per il quale sarebbe interessato in modo concreto al calciatore. Naturalmente, l’ultima parola spetterà al giocatore che dovrà decidere il proprio futuro assieme all’entourage.