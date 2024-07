Addio Napoli, la cessione è ufficiale: il comunicato

In attesa di qualche novità su qualche nuovo acquisto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve dire addio ad un altro calciatore.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto ieri per 4-0 in amichevole l’Anaune, ha ripreso la propria preparazione nel ritiro di Dimaro. Anche perché sabato prossimo è in programma la sfida contro il Mantova di Davide Possanzini, club appena neopromosso nel campionato di Serie B.

Tuttavia, non ci sono le amichevoli sotto la luce dei riflettori ma il calciomercato. Il Napoli, infatti, è sempre al centro di tante indiscrezioni. La più calda è sicuramente quella che porta a Romelu Lukaku che, però, aspetta la cessione di Victor Osimhen. Nel frattempo, in attesa di conoscere qualcosa in più sul futuro del centravanti nigeriano, il club partenopeo deve salutare un altro calciatore cresciuto nel suo settore giovanile.

Calciomercato Napoli, il giovane portiere Nicola Pellino ha firmato per il Giugliano: il comunicato ufficiale

Dopo quello di Luciano Peluso, infatti, il Napoli deve registrare l’addio anche dell’estremo difensore classe 2005 Nicola Pellino. Anche quest’ultimo, dopo aver collezionato 32 presenze nel settore giovanile partenopeo, ha firmato per il Giugliano.

Ecco l’annuncio ufficiale della società gialloblù: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del giocatore, portiere difensore classe 2005, Nicola Pellino”. Ricordiamo che il Napoli ha ceduto al Giugliano anche Giuseppe D’Agostino che, però, è stato ceduto in prestito.