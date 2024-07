News Napoli, Repubblica svela il “metodo Conte”: allenamenti duri e non solo

L’edizione napoletana de La Repubblica svela quello che potrebbe essere il “metodo Conte”, che verrà illustrato nella mattinata di martedì a Castel Volturno.

Manca sempre meno all’inizio, sul campo, dell’era Conte: nei prossimi giorni ci sarà il raduno a Castel Volturno, che vedrà protagonisti anche alcuni dei calciatori che, da tempo, hanno la valigia in mano, tra cui Osimhen, Simeone e Ostigard. In attesa, poi, anche dei Nazionali reduci da Euro 2024 e, nel caso di Olivera, dalla Coppa America, che arriveranno invece soltanto a cavallo dei due ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro.

Occasione per la squadra di conoscere, per la prima volta dal vivo, il nuovo allenatore del Napoli Conte, che intanto detta la sua linea soprattutto sul mercato. Non a caso, gli azzurri hanno praticamente chiuso per Alessandro Buongiorno (difensore in arrivo dal Torino, ndr), oltre che per Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Tutti rinforzi che andranno a sistemare la fase difensiva del gruppo azzurro, che in ogni caso dovrà sottostare a delle regole ben precise definite dal tecnico leccese.

Ultime news Napoli, tutti i dettagli del “metodo Conte”

Antonio Conte è pronto a dare una scossa importante al Napoli dopo una stagione da dimenticare. Il tecnico è apparso già carico a pallettoni nella presentazione andata in scena nella cornice di Palazzo Reale e il quotidiano La Repubblica, nella sua versione napoletana, svela quello che dovrebbe essere con ogni probabilità il “metodo Conte”.

“Nessuna interferenza dal club e allenamenti duri”: questo dovrebbe essere il dogma imposto da Antonio Conte, che parlerà per la prima volta nello spogliatoio al centro tecnico di Castel Volturno una volta formalizzate tutte le pratiche per il ritorno all’attività agonistica. Inoltre, il tecnico ribadirà l’importante di mettere al primo posto gli interessi della squadra e del club rispetto a quelli individuali.

“L’approccio è quello giusto per ricostruire un ciclo vincente. Tutti uniti per l’obiettivo. E non esistono eccezioni. Non se ne fanno neanche per chi probabilmente andrà via”, scrive il quotidiano a tal riguardo, in riferimento evidentemente alla situazione legata, tra le altre, di Victor Osimhen.