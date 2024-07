Mercato Napoli, assist per arrivare a Chiesa? Ci sono due problemi

Federico Chiesa è uno dei sogni di mercato del nuovo Napoli di Antonio Conte: ora è arrivato un assist incredibile ma ci sono due problemi.

La Juventus ha deciso di cedere il classe ’97 perché è a un anno dalla scadenza del contratto e non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo. Per Thiago Motta Chiesa non è imprescindibile e quindi tutte le parti in causa sono sulla stessa lunghezza d’onda e possono essere accontentate in questa sessione estiva di mercato.

Nelle scorse settimane si è parlato spesso del possibile assalto del Napoli a Chiesa ma poi le voci si sono affievolite. Per Antonio Conte resta un nome da tenere in considerazione per la nuova stagione che sta per iniziare.

Calciomercato Napoli, c’è uno spiraglio per Chiesa: le ultime

La situazione relativa al futuro di Federico Chiesa tiene tutte le big con il fiato sospeso. Il calciatore bianconero è in procinto di lasciare la Juve e sta cercando la giusta sistemazione che possa permettergli di tornare al suo reale valore e di scendere in campo con i migliori obiettivi possibili nel prossimo futuro.

Negi ultimi giorni si è parlato del forte interesse del Bayern Monaco per Federico Chiesa e dell’apertura totale dell’esterno italiano al progetto bavarese. Ma proprio in serata la società tedesca ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Michael Olise dal Crystal Palace per 60 milioni di euro più bonus. L’ufficialità dell’affare potrebbe aver fatto tramontare definitivamente l’idea Chiesa per il Bayern e, di conseguenza, potrebbe aver riaperto le porte dei club di Serie A.

La Roma e il Napoli seguono Chiesa con molto interesse ma per entrambe le società ci sono dei problemi da affrontare. In primis c’è la volontà del calciatore che vorrebbe giocare la Champions League e quindi sarebbe aperto soprattutto all’ipotesi estera, con la Premier League in cima alla lista dei desideri.

Inoltre per il club azzurro un altro problema è quello legato alla rosa attuale: ci sono già molti esterni e solo una o due cessioni – Politano e Lindstrom su tutti – potrebbero aprire alla realizzazione del sogno di mercato di una folta parte di tifosi partenopei.

La Juventus chiede 25-30 milioni per cedere Chiesa e il calciatore chiede un ingaggio da almeno 5 milioni a salire per accettare il trasferimento: cifre che il Napoli può soddisfare. La Roma è pronta all’offensiva definitiva, con De Rossi che lo reputa un calciatore che può fare la differenza in attacco insieme a Paulo Dybala.