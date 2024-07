Kim in Serie A, tifosi del Napoli increduli: la destinazione spiazza tutti

La notizia sull’ex Napoli Kim Minjae spiazza tutti i tifosi azzurri: l’ultim’ora lanciata da La Gazzetta dello Sport è da non credere.

È passata, ormai, poco meno di una settimana dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato e il Napoli risulta tra le più attive, con l’intento di regalare al nuovo tecnico Antonio Conte una rosa fin da subito competitiva. Nelle prossime ore, dovrebbe essere la volta delle visite mediche dei due primi acquisti del club di Aurelio De Laurentiis per questa nuova era firmata Conte – Manna, ossia Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Dopo di che, tutto dovrebbe essere pronto per Alessandro Buongiorno: manca sempre meno tra le parti per ratificare un accordo da circa quaranta milioni di euro.

A nulla è servito il tentativo in extremis dell’Inter per il centrale del Torino, su cui Antonio Conte vuole costruire a ogni costo la nuova difesa partenopea. Nerazzurri che, con l’obiettivo di mettere a segno un acquisto importante nel reparto difensivo, rimette nel mirino Kim Minjae, calciatore tra i grandi protagonisti della stagione del terzo Scudetto del Napoli, con Luciano Spalletti in panchina. Il difensore ora di proprietà del Bayern Monaco, stando a quanto fatto sapere da La Gazzetta dello Sport, sarebbe tornato a essere un obiettivo concreto per la dirigenza nerazzurra, dopo che si era parlato anche di un possibile interesse della Juventus dell’altro ex Napoli Cristiano Giuntoli.

News SSC Napoli, Kim presto in Serie A? Lo vuole l’Inter

L’Inter è tornata sulle tracce dell’ex Napoli Kim Minjae. La notizia lanciata questa mattina da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiazza tutti i tifosi del club partenopeo, che vedono in lui ancora un beniamino, dato il suo apporto dato per la conquista del terzo Scudetto della storia azzurra.

Stando a quanto svelato dalla medesima fonte, l’Inter potrebbe puntare a chiudere un’operazione in stile Lukaku, ossia a titolo temporaneo oneroso, dopo che il Bayern Monaco ha deciso di metterlo tra i possibili partenti dopo una stagione assolutamente da dimenticare. La necessità di tutelare il grosso investimento da circa cinquanta milioni di euro (cifra servita per strappare l’ex Fenerbahce al Napoli, ndr) potrebbe convincere il club più vincente di Bundesliga a cedere il calciatore con la formula gradita ai nerazzurri che, dopo il tentativo per Alessandro Buongiorno e il testa a testa per Mario Hermoso, sono pronti a mettere le mani su uno degli ex più amati all’ombra del Vesuvio.