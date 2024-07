“Grave errore di De Laurentiis, è ingordo”, clamoroso attacco sul futuro del Napoli

Il Napoli è costretto a ripartire dal decimo posto e dalle tante incertezze che ha lasciato la passata stagione: piovono critiche a De Laurentiis.

Il futuro del club azzurro è già iniziato, affidando la panchina ad Antonio Conte che ha chiesto grandi miglioramenti dal calciomercato per tornare ad avere la possibilità di lottare per grandi obiettivi. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico ha promesso lavoro costante per migliorare i difetti e per far sì che la squadra possa far tornare a gioire i tifosi.

Lo stesso presidente De Laurentiis, al contrario dello scorso anno, pare aver deciso di non essere più presente al 100% in tutte le scelte del nuovo allenatore rispetto al gruppo squadra per lasciare a un manager esperto la cura della squadra e del prossimo futuro.

Critiche a De Laurentiis: c’entra la cessione di Osimhen

Il calciomercato è già iniziato in maniera importante per il Napoli, con l’innesto di tre nuovi calciatori – Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola – che nei prossimi giorni firmeranno il contratto e inizieranno ad allenarsi con Antonio Conte a Dimaro e/o a Castel di Sangro.

Tra le questioni di mercato più delicate, però, c’è quella legata al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è dato per partente certo, anche se fino a questo momento non sono arrivare le famose offerte da 130 milioni di euro – ovvero il valore della clausola rescissoria – per strapparlo al club azzurro.

Il giornalista Giancarlo Padovan ha pesantemente criticato le scelte di De Laurentiis riguardo Osimhen. “Non arriveranno offerte per Osimhen, andava venduto l’anno scorso” – ha commentato il giornalista a Sky Sport – puntando il dito contro “un altro errore di De Laurentiis”.

Quando ti offrono 100 miilioni non devi fare l’ingordo e pensare che varrà 20 milioni in più, perché non è così – ha continuato Padovan – e adesso non sanno cosa fare con Osimhen, non perché non sia forte ma perché il contratto da 10 milioni è ingestibile per il club azzurro“.

Ora c’è da capire quale sarà il futuro di Osimhen. Secondo la redazione di Sky Sport dal 17 luglio potrebbero aprirsi nuove strade per il nigeriano: aprirà il mercato della Saudi Pro League e i club arabi possono soddisfare le richieste del Napoli e anche quelle del calciatore sull’ingaggio. Lo scorso anno ci fu il forte interesse e una grande offerta dell’Al-Ahli che ora potrebbe tornare alla carica e convincere Osimhen con cifre assurde.