Futuro Kvaratskhelia, diktat del Napoli: si aprono due strade – SKY

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia preoccupa tutti i tifosi del Napoli dopo le parole del suo agente e le mancate rassicurazioni di permanenza del georgiano da EURO2024.

Negli ultimi giorni si è parlato in maniera costante del possibile addio o del rinnovo di contratto. C’è il PSG che sta spingendo a più non posso con l’entourage di Kvara per arrivare a un accordo e alla conseguente richiesta ufficiale di cessione al Napoli. De Laurentiis e Conte, invece, hanno le idee diametralmente opposte e sono pronti al muro contro muro con il suo agente per la permanenza.

A Eurpoeo terminato e a “bocce ferme”, ora tra il Napoli e Kvaratskhelia sarà tempo di capire come muoversi in vista del futuro e di settmane estive che si preannunciano scoppiettanti.

Rinnovo Kvaratskhelia: le ultime da Sky Sport

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è ora argomento caldissimo in casa Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta portando avanti le trattative per i nuovi innesti ma non ha perso di vista il gioiello georgiano che è la vera e propria stella del club azzurro. Per Antonio Conte non ci sono mal di pancia che tengano né promesse economiche che possano far cambiare idea al classe 2001: Kvaratskhelia resta al Napoli.

Da Sky Sport arrivano ulteriori conferme su quella che è l’idea del Napoli di trattenere Kvaratskhelia a tutti i costi. Il PSG è pronto a mettere sul tavolo 100 milioni di euro al club e 11 milioni di euro a stagione al calciatore georgiano che è estremamente lusingato dalla proposta e dalla possibilità di diventare l’erede di Kylian Mbappé.

Secondo quanto riferisce Sky, però, per il futuro di Kvaratskhelia ci sono solo due strade: permanenza con rinnovo di contratto o permanenza con il contratto attuale. Il Napoli ha deciso e non cambierà idea. Piuttosto si proverà ad ammorbidire le idee dell’agente del numero 77 azzurro, anche grazie ai colloqui diretti che Antonio Conte avrà a Castel di Sangro con il campione georgiano.

Il Napoli ha offerto un rinnovo a 5.5 milioni di euro a stagione a Kvaratskhelia fino al 2029 e solo a luglio inoltrato riprenderanno i colloqui tra le parti. Le cifre sono ritenute congrue per la firma sul nuovo accordo ma Mamuka Jugeli vorrebbe l’inserimento di una clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni di euro così da permettere l’addio già a partire dalla prossima estate: De Laurentiis, invece, vorrebbe evitarla o inserirla tra due stagioni.

La trattativa sarà sicuramente molto lunga ed estenuante ma la certezza è la permanenza di Kvaratskhelia al Napoli in questa sessione di mercato.