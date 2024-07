Cessione Osimhen, spunta la data dell’addio: destinazione a sorpresa

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli pare sia a scadenza ormai fissata: il nigeriano sarà a Dimaro ma potrebbe lasciare da un momento all’altro.

“Per Osimhen ci sono degli accordi, io assisto e vedrò, aspetto la situazione”, ha annunciato Conte nella conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, rivelando definitivamente che l’attuale numero 9 azzurro è in procinto di partenza, in attesa di offerte ufficiali e di grande spessore che arriveranno dall’estero.

Nel momento dell’accordo per il rinnovo di contratto, il Napoli e Osimhen avevano anche stabilito definitivamente l’addio del nigeriano agli azzurri. Il Napoli non potrà trattenerlo alle cifre che guadagna attualmente – 10 milioni di euro a stagione – e il calciatore ha voglia di provare una nuova esperienza.

Futuro Osimhen, fissata la data dell’addio: offerte in arrivo?

Da giovedì Victor Osimhen sarà in ritiro con il Napoli a Dimaro, Antonio Conte lo ha inserito nella lista dei convocati per preparare la stagione e tutti sono in attesa delle offerte dall’estero per una delle cessioni economicamente più importanti della storia del club.

Nel contratto di Osimhen, com’è ben noto, c’è una clausola rescissoria dal valore di 130 milioni di euro che il Napoli intende incassare sia per organizzare un mercato in entrata ancora più importante, con nomi degni di nota, sia per rimpolpare i bilanci ed essere sempre in positivo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli ha deciso ormai per la cessione di Osimhen e ascolterà proposte formali che arriveranno a luglio inoltrato. In particolare c’è da tenere sotto osservazione la data del 17 luglio – e tutti i giorni a seguire – perché aprirà ufficialmente il calciomercato della Saudi Pro League e proprio dall’Arabia Saudita potrebbero arrivare i milioni chiesti dal club azzurro e dal nigeriano.

Osimhen sembra intenzionato a restare in Europa, con la Premier League che è il suo sogno nel cassetto sin da piccolo. Ma in questo momento né Chelsea né Arsenal – indicati come i potenziali club interessati al nigeriano – si sono mossi per il suo acquisto. Le cifre sono molto alte e probabilmente il Napoli dovrà abbassare il muro e accettare cifre inferiori alla clausola rescissoria.

L’ipotesi araba, però, è quella più forte e concreta in questo momento. L’attaccante nigeriano anche lo scorso anno fu a un passo dall’Al-Ahli ma poi fu lui stesso a rifiutare. I petrodollari potrebbero convincerlo, se non ci saranno ulteriori offerte dall’Europa, ad accettare un calcio “minore” ma in forte espansione.