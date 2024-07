Mercato Napoli, si sblocca la cessione: Manna piazza l’esubero per 7 milioni

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo e oltre agli acquisti bignerà pensare anche alle cessioni che saranno fondamntali per il bilancio.

Gli azzurri stanno lavorando costantemente per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte che ha chiesto molti cambiamenti per ridare subito forza e compattezza a una squadra che ha vissuto difficoltà gravissime nella passata stagione.

Giovanni Manna sta lavorando anche alle cessioni per piazzare gli esuberi che non saranno utili al nuovo allenatore e quindi sarà importante cederli per incassare cifre importanti con cui rimpolpare le casse.

Mercato Napoli: Zanoli ceduto al Genoa, i dettagli

Uno dei calciatori che il Napoli ha deciso di vendere a titolo definitivo è Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 non ha mai fatto breccia nel cuore degli allenatori che sono passati per Napoli e nelle ultime due stagioni è stato mandato in prestito per pochi mesi prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana, con le quali è andata malissimo, considerate le due retrocessioni.

Il ritorno di Zanoli al Napoli non è contemplato neppure per Antonio Conte che ha dato via libera alla sua cessione. Sulle sue tracce c’è il Genoa da diverse settimane e ora l’accordo va verso la chiusura definitiva.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, è fatta per il trasferimento di Alessandro Zanoli al Genoa, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. La cifra del riscatto è fissata intorno ai 7 milioni di euro, cifra molto importante che porterà a una cospicura plusvalenza, essendo costato 1.5 milioni nel 2019 dal Carpi.