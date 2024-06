Lukaku “chiama” Conte: l’annuncio sul futuro è chiarissimo: avete sentito?

Il Napoli potrebbe approfittare di un maxi sconto del Chelsea per cedere Romelu Lukaku: intanto, l’attaccante parla del suo futuro.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatti, ha iniziato una nuova era. Il club partenopeo, infatti, nella giornata di ieri ha annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore. Il tecnico pugliese è arrivato dopo una lunga trattativa, visto che il presidente della squadra aveva nella propria lista altri tecnici: da Gian Piero Gasperini, passando per Stefano Pioli, a Vincenzo Italiano.

Tuttavia, dopo la decisione di Gasperini di restare all’Atalanta, Aurelio De Laurentiis ha messo da parte ogni dubbio e si è fiondato su Antonio Conte. Una volta che si era trovato l’accordo tra le due parti, di fatto, intorno al Napoli sono stati accostati tanti giocatori ‘vicini’ all’ex selezionatore della Nazionale italiana. Uno di questi è sicuramente Romelu Lukaku, appena rientrato al Chelsea dal prestito alla Roma. Proprio sul centravanti belga ci sono alcuni aggiornamenti di mercato da segnalare.

Romelu Lukaku, infatti, ha parlato così ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’:

“Già so cosa accadrà nel mio futuro. A molte persone piace parlare, forse accade questo perché non un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il pieno controllo della situazione. Tutti saranno d’accordo con me della scelta che farò. L’allenatore sarà decisivo? Il mio rapporto con un tecnico è come una relazione con una donna: perché stare assieme se non funziona più? Chi è stato il mio miglior allenatore? Conte”.