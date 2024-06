Di Lorenzo, nuovo colpo di scena: l’annuncio da Torino è inaspettato

In casa Napoli, in attesa della presentazione ufficiale di Conte, bisogna segnalare un nuovo colpo di scena su Giovanni Di Lorenzo.

In casa Napoli i protagonisti di questi ultimi giorni sono sostanzialmente tre, ovvero: Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo. Il primo, di fatto, è chiamato a rifarsi immediatamente dopo i disastri commessi nella gestione del post scudetto. Mentre il tecnico pugliese è stato appena ufficializzato come nuovo allenatore della squadra partenopea.

Giovanni Di Lorenzo, invece, è finito sotto la luce dei riflettori dopo che ha comunicato alla società azzurra la sua intenzione di cambiare squadra nella sessione di calciomercato estiva appena iniziata. Come ribadito più volte da Mario Giuffredi, ovvero l’agente del capitano dello scudetto del Napoli di Spalletti, il suo assistito non sente più la fiducia sia da parte dei dirigenti azzurri che da una parte dell’ambiente. Proprio sul futuro del terzino destro, nel frattempo, è arrivato un annuncio importante direttamente dalla città di Torino.

Futuro Di Lorenzo, saltato incontro tra Manna e Giuffredi: ecco il perché

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, è saltato l’incontro tra Giovanni Manna e l’agente di Giovanni Di Lorenzo. In un primo momento, stando a quanto trapelato nelle scorse ore, le parti dovevano fare un meeting per fare il punto della situazione del terzino, ma il tutto è saltato per diverse ragioni organizzative.

Per sapere dove giocherà l’anno prossimo Giovanni Di Lorenzo, dunque, si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Nel frattempo, sul capitano del Napoli si sono mosse squadre del calibro di Juventus e Roma, con i bianconeri che sembrano essere in pole position. Alla ‘Vecchia Signora’ Giovanni Di Lorenzo ritroverebbe una persona con cui ha un grande rapporto, ovvero Cristiano Giuntoli. Tuttavia, una delle prime richieste di Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis è proprio quella di trattenere in azzurro il calciatore. La stessa società azzurra, tramite un tweet, ha comunicato che non ascolterà nessuna offerta che arriverà per il capitano del Napoli.

Ma Mario Giuffredi, nonostante la nota ufficiale del club partenopeo, ha affermato che Di Lorenzo lascerà il Napoli. Staremo a vedere, quindi, se Antonio Conte riuscirà o meno a convincere il calciatore, ora impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti nella preparazione al prossimo Europeo tedesco, a non cambiare aria.