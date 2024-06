Buongiorno, Napoli e Milan avvisate: l’assalto a sorpresa della big può cambiare tutto

Per il calciomercato del Napoli e del Milan bisogna registrare delle cattive notizie che riguardano il futuro di Alessandro Buongiorno del Torino.

La nuova era di Antonio Conte è ufficialmente iniziata. Circa 24 ore fa, infatti, Aurelio De Laurentiis ha annunciato su X l’ingaggio del tecnico pugliese come nuovo allenatore del Napoli. La gioia dei tifosi azzurri ha contagiato lo stesso ex Commissario Tecnico, visto che ha ricondiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram sia canzoni napoletane che storie di sostenitori azzurri che lo omaggiavano.

Una volta ufficializzato Antonio Conte, di fatto, la luce dei riflettori è tutta rivolta verso il calciomercato. Dopo il decimo posto raggiunto quest’anno, di fatto, il Napoli deve allestire una squadra che nella prossima stagione torni a qualificarsi per la Champions League. Tra gli obiettivi di Giovanni Manna, di fatto, bisogna sicuramente aggiungere Alessandro Buongiorno del Torino. Tuttavia, oltre al Milan, il club partenopeo dovrà battere un’altra squadra del campionato di Serie A se vorrà acquisire le prestazioni a titolo definitivo del difensore centrale granata, ossia l’Atalanta.

Calciomercato Napoli, anche l’Atalanta di Gasperini si è iscritta nella corsa per arrivare a Buongiorno

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, l’Atalanta di Gasperini è tornata sulle tracce di Alessandro Buongiorno. La ‘Dea, dopo il brutto infortunio rimediato da Giorgio Scalvini nel corso dell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina, è costretta a prendere un nuovo difensore centrale.

Giorgio Scalvini, che si è rotto il crociato, starà fermo a lungo e, dunque, Alessandro Buongiorno sarebbe il profilo perfetto per Gian Piero Gasperini. Anche perché l’Atalanta già l’anno scorso aveva chiuso il suo acquisto, ma poi all’ultimo momento il difensore centrale decise di restare nella squadra del cuore, per l’appunto, il Torino.

Urbano Cairo, però, vuole la bellezza di 40 milioni di euro per lasciare andare via il capitano del suo Torino. Il Napoli ha comunque tutta l’intenzione di provarci fino alla fine, anche perché Antonio Conte ha indicato Alessandro Buongiorno come primo obiettivo per rinforzare un reparto arretrato che ha deluso tantissimo nella stagione appena terminata.

Basti pensare che, almeno secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, Antonio Conte avrebbe già telefonato ad Alessandro Buongiorno per convincerlo ad approdare in maglia azzurra. Il capitano del Torino, di fatto, sarebbe il giocatore ideale per rinforzare la difesa a tre del nuovo allenatore del Napoli.