Mercato Napoli, occhi puntati su una vecchia fiamma: sfida a Milan e Juve

Nuova idea per il centrocampo, il Napoli sta osservando attentamente un nuovo giocatore da inserire all’interno della rosa.

La stagione del Napoli non è terminata nei migliori dei modi, il club partenopeo non è riuscito a qualificarsi per nessuna competizione europea. Dunque, il prossimo anno dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente per il campionato di Serie A. Il club dovrà sfruttare al meglio la possibilità di giocare senza coppe, al fine di incassare dei risultati importanti. L’obiettivo dovrà essere quello di rifondare la squadra, ma soprattutto di non ripetere gli errori commessi durante questa stagione.

Per il campionato 2024/2025, il Napoli dovrà ritrovare quella carica e quella continuità nelle vittorie. Per farlo la società ha deciso di affidarsi a un top allenatore come Antonio Conte, ma ovviamente servirà fornire al tecnico una formazione di alto livello. Ecco perché il neo direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, sta già sondando il mercato alla ricerca dei profili giusti da inserire nella rosa azzurra. E un nome stuzzica la fantasia della dirigenza napoletana.

Calciomercato Napoli, il club partenopeo spinge per Amrabat

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli sembrerebbe fortemente interessato al centrocampista Sofyan Amrabat. Tuttavia, la pista seguita dal club partenopeo potrebbe complicarsi a causa della vasta concorrenza. Infatti, da quanto riportato dal quotidiano, diversi sono i club che stanno cercando di accaparrarsi il centrocampista marocchino.

Sofyan Amrabat tonerà alla Fiorentina, dopo il prestito al Manchester United. Secondo l’indiscrezione lanciata, il club inglese non ha nessuna intenzione di riscattarlo. A tal proposito, la Viola è propensa ad avviare una trattativa con le società che vogliono acquistarlo. La cifra richiesta è tra i 15 e i 17 milioni, mentre il contratto è in scadenza nel 2025. L’unico problema che potrebbe complicare qualsiasi trattativa, è l’ingaggio. Al momento, Amrabat guadagna 4 milioni. Oltre al Napoli, anche il Milan, la Lazio e la Juve stanno osservando attentamente il centrocampista.

Chiaramente, la società partenopea sta osservando anche altri profili di giocatori da inserire nel reparto dei centrocampista. Nel mirino del Napoli, spiccano diversi nomi. Tra questi Sudakov dello Shakhtar Donetsk, Javi Guerra del Valencia, Samarsdzic e Walace dell’Udinese, Thuram del Nizza. Prima di entrare ufficializzare qualsiasi tipo di manovra di mercato, sarà necessario attendere il nuovo allenatore del Napoli. L’ufficialità di Antonio Conte sulla panchina azzurra sembra essere ormai vicina, mancano gli ultimi di dettagli da sistemare. Questione di ore o di giorni, ma il prossimo tecnico azzurro sembra essere già deciso.