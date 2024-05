Kvara, rilancio impressionante del PSG: come hanno reagito ADL e Conte

Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino del PSG. Il club francese ha già preparato un nuovo assalto al Napoli per il georgiano.

La storia d’amore tra Kvaratskhelia e il Napoli continuerà ancora per diversi anni. Arrivato in azzurro come “mina vagante”, ha dimostrato tutta la sua classe a suon di gol e giocate, conducendo la squadra verso lo Scudetto. Nella seconda stagione, le cose sono andate diversamente, ma le difficoltà sono estese a tutti i calciatori. Ciò nonostante, però, il club crede fortemente nelle qualità dell’esterno, motivo per il quale continuerà ad essere un uomo chiave.

L’approdo di Antonio Conte a Napoli è ormai molto vicino. Per mettere la propria firma nero su bianco, il tecnico ha chiesto delle garanzie importanti. Tra queste c’era la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo è un prezzo pregiato del mercato, ma Aurelio De Laurentiis è pronto a blindarlo in vista dei prossimi anni. Da settimane si discute un possibile rinnovo contrattuale, ma intanto le big europee son pronte a ricoprire i partenopei di milioni pur di ingaggiare il classe 2001. C’è da registrare, a tal riguardo, il rilancio maxi di 110 milioni di euro.

Kvara, il PSG non molla e rilancia: la risposta del Napoli

Il PSG ha individuato Khvicha Kvaratskhelia come l’erede di Mbappé. Quest’ultimo, ha da poco terminato la propria esperienza a Parigi, motivo per il quale occorre un sostituto di lusso. L’esterno del Napoli è il primo obiettivo, ma la società ritiene il calciatore incedibile. Infatti, i francesi hanno presentato un’offerta da ben 110 milioni di euro che però è stata rispedita al mittente. Tra le file azzurre non c’è assolutamente la volontà di perdere il georgiano. A marcare ulteriormente questa linea è stato Antonio Conte, il quale lo ritiene cruciale nel suo progetto.

La situazione per il PSG resta molto complessa, vista la volontà inamovibile del Napoli di non cedere Kvaratskhelia. Quest’ultimo continuerà a vestire la maglia azzurra nelle prossime stagioni. Uno dei temi più importanti è però legato al rinnovo. Infatti, da settimane si discute di un prolungamento contrattuale che però al momento non è ancora arrivato.

Una volta rifiutata le numerose offerte, Aurelio De Laurentiis e l’entourage del calciatore potranno riavviare le trattative per il rinnovo. Entrambe le parti godono della stessa volontà: continuare a fare il bene del Napoli. A queste condizioni, i contatti saranno molto più “tranquilli”, con il patron pronto a fare uno sforzo economico pur di trattenere uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo e non solo.