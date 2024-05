De Maggio: “Non ho conferme, ma sta girando una voce di mercato sul Napoli”, farebbe sognare i tifosi

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato di un possibile affare di calciomercato del Napoli.

La stagione del Napoli è ufficialmente terminata, un’annata decisamente poco soddisfacente. La squadra partenopea ha fatto fatica a trovare una propria identità durante questo campionato, non riuscendo a trovare stabilità e continuità nelle vittorie. Tutti questi fattori hanno condizionato il rendimento, finendo per non qualificarsi per le prossime competizioni europee. Un campionato assolutamente da dimenticare, ma da cui bisogna ripartire.

L’obiettivo degli azzurri dovrà essere quello ritrovare la grinta giusta, ecco perché il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare su un allenatore, come Antonio Conte, capace di trasmettere queste sensazioni. Ovviamente, però, servono anche calciatori di alto livello per riportare il Napoli sugli standard degli ultimi anni.

Valter De Maggio smentisce, per ora nessuna novità su Dybala al Napoli

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha riferito il fatto che in queste ore sta circolando una notizia in merito a Paulo Dybala. Secondo queste voci, il Napoli sarebbe fortemente interessato al calciatore argentino e dunque, potrebbe esserci un suo arrivo all’interno della rosa. Tuttavia, il giornalista ha più volte sottolineato nel corso della trasmissione, che è una notizia di cui non ha nessuna conferma. Per questo motivo, potrebbe esserci il rischio che sia una notizia falsa e che potrebbe non esserci alcun trasferimento al Napoli.

“Sta girando una notizia di cui però non ho conferme, ed è quella relativa a Paulo Dybala e ad un suo eventuale trasferimento al Napoli”.

Dunque, al momento non ci sono certezze relative ad un presunto arrivo di Paulo Dybala al Napoli. Ma la speranza dei tifosi, di poterlo vedere giocare in maglia azzurra, rimane viva. Quindi, bisognerà attendere aggiornamenti in merito ad una possibile trattativa tra la società partenopea e il calciatore argentino. Fino a quel momento, si potranno considerare soltanto come voci infondate. Inoltre, prima di portare avanti qualsiasi trattativa e renderla ufficiale, bisognerà anche attendere l’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina azzurra. Al momento, sembra essere ormai vicino l’arrivo di Antonio Conte. Si tratta di ore o ultimi giorni, poi dovrebbe arrivare l’ufficialità del nuovo allenatore del Napoli.

Da quel momento in poi, la società partenopea e il nuovo dirigente sportivo Giovanni Manna, potranno avviare le prime manovre di mercato. E chissà, magari si avranno delle delucidazioni in merito al possibile arrivo di Dybala. Un giocatore che potrebbe fare la differenza all’interno della squadra e che potrebbe essere di grande aiuto nel reparto offensivo.