Conte Napoli, traguardo sempre più vicino: c’è anche l’annuncio su Oriali

Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini. Svelati gli ultimi dettagli sull’accordo con il tecnico ex Inter e Juve.

Il Napoli punterà su Antonio Conte in vista delle prossime stagioni. Il club azzurro è in contatto da diverse settimane con l’allenatore, con il quale è stato raggiunto un accordo completo. Infatti, nelle ultime ore sono stati limati gli ultimi dettagli che avvicinano sensibilmente l’ex Tottenham ai partenopei.

Antonio Conte metterà la propria firma nero su bianco nei prossimi giorni. L’allenatore ripartirà dall’Italia, dopo la sua esperienza al Tottenham. In seguito a un tiro e molla durato diverse settimane, il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare sul primo obiettivo della dirigenza. Nelle ultime ore, sono emersi ulteriori dettagli circa l’accordo tra le due parti.

Conte-Napoli, c’è la fumata bianca: le ultime sul contratto

Come riportato sia da Fabrizio Romano che da Matteo Moretto, esperti in calciomercato, Antonio Conte è ad un passo dal Napoli. Romano, in particolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo “X” analizzando il contratto dell’ormai numero uno dei partenopei.

“Antonio Conte e il Napoli sono vicini agli ultimi dettagli del contratto con la trattativa in fase di definizione. Accordo in essere su diritti d’immagine, stipendio fisso e contratto confermato fino a giugno 2027. In fase di definizione anche lo staff, con Lele Oriali pronto a incontrare la società”

Nelle ultime ore, sono stati fatti passi importanti tra le parti. Infatti, anche sul tema legato ai diritti d’immagine è stato raggiunto l’accordo completo. Il contratto sarà valido fino a giugno 2027, con le parti che proveranno a costruire un nuovo ciclo vincente alla Corte del Vesuvio. Inoltre, l’allenatore sarà accompagnato da Lele Oriali nella sua esperienza campana.