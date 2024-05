Conte Napoli, ormai ci siamo: quando può esserci la presentazione al San Carlo

Antonio Conte è pronto a firmare il proprio contratto con il Napoli. Le ultimissime sull’importante affare.

Il Napoli ripartirà da Antonio Conte, ormai non ci sono più dubbi. L’allenatore italiano sposerà il progetto del club azzurro dopo una lunga trattativa, la quale regalerà alla piazza un nuovo colpo da novanta. Il tecnico è voglioso di partire e considera l’approdo in Campania come una tappa fondamentale per la sua carriera. Non a caso, le parti avrebbero lavorato a lungo per il raggiungimento dell’accordo.

Le ultime ore sono state cruciali per definire i dettagli. Inizialmente sembrava ci fosse distanza tra domanda e offerta, ma il presidente De Laurentiis ha voluto assecondare le richieste dell’allenatore. Si tratta, quindi, di un attestato di stima che dovrà poi essere “ripagato” sul rettangolo verde. Intanto, continuano ad emergere news importanti legate ad un possibile annuncio ufficiale da parte del club, oltre che alla presentazione in grande stile al teatro San Carlo. A tal riguardo, arrivano conferme alle notizie circolate già nella giornata di ieri, con l’edizione odierna de Il Mattino che parla di presentazione tra lunedì e martedì.

Conte-Napoli, definiti tutti i dettagli: le ultime sull’annuncio

Il prossimo allenatore del Napoli sarà Antonio Conte. Quest’ultimo è voluto ripartire proprio dall’Italia, in modo particolare dall’azzurro Napoli per ridare la giusta competitività al club azzurro. Come riportato da il “Mattino” sono emersi importanti dettagli circa una possibile presentazione ufficiale nei prossimi giorni.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano.

“Un contratto triennale, intorno ai sette-otto milioni a stagione, a cui poi aggiungere un bel po’ di bonus legati al ritorno in Champions e allo scudetto (ovviamente c’è un premio speciale per la vittoria in campionato). Sarà uno sbarco spettacolare, imponente, destinato soprattutto a impressionare il resto della serie A. Tutto praticamente fatto, siamo a un passo dal closing. L’intesa è stata raggiunta nel pomeriggio di ieri fra il Napoli e Antonio Conte. Per la definizione si attende solo il rientro quest’oggi di De Laurentiis da Ibiza da dove ha gestito ogni minimo particolare: da oggi in poi ogni istante può essere quello giusto per l’annuncio. Definita anche la location per la presentazione: sarà al Teatro San Carlo, probabilmente già martedì”.

L’allenatore ha una voglia matta di iniziare il nuovo ciclo. Infatti, nonostante le difficoltà del club azzurro, l’ex Tottenham è convinto di poter fare molto bene alla Corte del Vesuvio. Crede nelle qualità della squadra, la quale dovrà ovviamente essere rinforzata tramite il mercato in entrata. Infatti, nelle ultime ore potrebbe esserci una definizione maggiore per quel che riguarda i possibili obiettivi della società.