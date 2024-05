Calciomercato Napoli, indiscrezione a sorpresa: Manna punta l’attaccante dell’Atalanta

Nuova rivelazione da Gianluca Di Marzio: secondo il giornalista, il Napoli avrebbe puntato un altro attaccante dalla Serie A: l’indiscrezione.

Il Napoli inizia a programmare il mercato, dopo aver definito tassello dopo tassello tutta la struttura dirigenziale e tecnica. Arrivata l’ufficialità dell’arrivo di colui che si occuperà del prossimo mercato, l’ex Juve Giovanni Manna, si attendono novità in merito all’arrivo del prossimo tecnico Antonio Conte. Al riguardo, l’ufficialità potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, ma oramai si attende davvero solo l’annuncio.

Nel frattempo, iniziano man mano ad emergere le prime piste per il calciomercato. In particolare, emerge quest’oggi una nuova indiscrezione da Gianluca Di Marzio, riguardante un nuovo nome per rinforzare l’attacco. Il reparto potrebbe essere coinvolto infatti da notevoli movimenti, a partire dalla molto probabile partenza di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, Manna punta Cambiaghi

Secondo il giornalista, il Napoli starebbe sondando anche la pista riconducibile a Nicolò Cambiaghi, esterno di proprietà dell’Atalanta e reduce da due stagioni in prestito all’Empoli. Il calciatore piacerebbe molto proprio a Giovanni Manna e sarebbe un’idea per rinforzare la batteria degli esterni d’attacco azzurra.

L’idea nascerebbe, secondo Di Marzio, dalla volontà di inserire nuovi giovani di prospettiva all’interno della rosa, senza però rivoluzionarne l’ossatura. Anzi, ricevono conferma le voci riguardanti la richiesta di Conte di confermare alcuni giocatori ritenuti fondamentali per far ripartire il club azzurro, come Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

Cambiaghi-Napoli, chi è l’esterno che piace a Manna

Si tratta di un esterno che può giocare anche da seconda punta, reduce da un gol e un assist in questa Serie A. L’attaccante è balzato agli onori delle cronache in questa stagione per la cifra da record di tiri verso la porta senza segnare: una sorta di maledizione terminata solo con la rete del 6 aprile contro il Torino, rimasta poi l’unica della sua stagione. Migliori i numeri, invece, nella sua prima stagione di Serie A, sempre con la maglia del club toscano, dove invece ha racimolato 6 gol e 1 assist. Dopo due anni in prestito all’Empoli, il calciatore si appresta a tornare all’Atalanta, dove verrà nuovamente valutata la pista migliore per il suo futuro.

Il suo talento resta, comunque, indiscutibile: le sue prestazioni in campo si sono rivelate infatti quasi sempre di ottimo livello, nonostante il feeling non eccezionale con il gol. Per questo, il Napoli avrebbe già iniziato a sondare le possibilità di un suo acquisto ma, al momento, sembra prematuro pronosticare un suo arrivo in maglia azzurra.