Ultime notizie Napoli, telefonata di Conte a Di Lorenzo: qual è stata la reazione del capitano

In attesa dell’annuncio ufficiale di De Laurentiis del suo arrivo, Antonio Conte ha voluto fare una telefonata al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Questi ultimi giorni in casa Napoli sono stati caratterizzati da due protagonisti, ovvero Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo. Il primo, infatti, è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del team partenopeo. Mentre il capitano dello scudetto ha annunciato alla società la sua intenzione di voler cambiare aria.

Giovanni Di Lorenzo, dopo le tantissime critiche ricevute nel corso di questa stagione così straziante a livello di risultati, non sente più la fiducia dell’ambiente e, quindi, ritiene conclusa la sua esperienza nel Napoli. Tuttavia, proprio Antonio Conte sta facendo di tutto per fargli cambiare idea e farlo restare ancora in azzurro.

Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha apprezzato molto la telefonata di Antonio Conte

Il tecnico pugliese, come riportato dalla ‘RAI’, ha infatti telefonato a Giovanni Di Lorenzo per ribadirgli la sua importanza nel Napoli della prossima stagione. Questo gesto da parte dell’ex ct dell’Inter sarebbe stato molto apprezzato da parte dell’attuale capitano del team campano. Antonio Conte, come ribadito più volte allo stesso Giovanni Manna, vuole costruire la sua squadra intorno a Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Anche se pure il futuro del calciatore georgiano è molto incerto.

Sull’ex Dinamo Batumi, infatti, c’è da segnalare il fortissimo interessamento del PSG, il quale è alla ricerca del sostituto di Kylian Mbappé. Secondo varie fonti, di fatto, il club parigino sarebbe disposto ad offrire la bellezza di 100 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere uno dei protagonisti più assoluti dello storico trionfo dell’anno scorso.

Lo stesso Antonio Conte, come già accennato prima, punta tantissimo sul giocatore georgiano. Di Lorenzo, invece, è seguito da ben tre big del campionato di Serie A, ovvero la Juventus, l’Inter e la Roma. Un giocatore affidabile come lui, di fatto, farebbe comodo a tutte le squadre migliori del nostro movimento, e non solo. Nelle prossime settimane, di fatto, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di questi due calciatori così importanti per il team partenopeo.

C’è da dire che, visti già gli addii di Piotr Zielinski (prossimo giocaotre dell’Inter) e Victor Osimhen (che ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro), Antonio Conte farà di tutto per non perdere altri due big del Napoli di questi ultimi due anni.