Ritiro a Castel di Sangro, arriva l’annuncio: cambia tutto per il Napoli!

Considerando la decima posizione raggiunta nel campionato di quest’anno, per il Napoli c’è una grossa novità per quanto riguarda il ritiro di Castel di Sangro.

Dopo aver pareggiato domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti, per il Napoli c’è stato il rompete le righe. Gli azzurri, di fatto, hanno concluso la stagione più negativa da quando Aurelio De Laurentiis è il presidente del club partenopeo. Basti pensare che è stata steccata la qualificazione ad una delle tre competizioni europee, fatto che non capitava da ben 14 anni.

Proprio per dare una scossa sia alla squadra che all’intero ambiente, Aurelio De Laurentiis ha deciso di giocarsi tutte le sue fish su Antonio Conte. Con quest’ultimo, di fatto, è stata raggiunta un’intesa di massima per i prossimi tre anni. Le parti, infatti, stanno limando gli ultimi dettagli prima di dare l’annuncio ufficiale del loro accordo. Il tecnico pugliese, dopo una stagione così deludente, dovrà entrare nella testa dei giocatori sin dai due ritiri estivi in programma a Dimaro e Castel di Sangro. Proprio su questa meta bisogna ‘segnalare’ delle importanti dichiarazioni.

Castel di Sangro, l’annuncio del sindaco Caruso: “Il ritiro non si concluderà il 10 agosto, ma il 7 o l’8”

A rilasciare queste parole, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, è stato proprio il primo cittadino della città abruzzese, ovvero Angelo Caruso: “Il Napoli arriverà qui il prossimo 25 luglio, mentre la data di fine ritiro potrebbe variare in base alla Coppa Italia. Quello che si può dire è che non arriveremo al 10 agosto, ma al 7 o l’8 agosto”.

Il primo cittadino di Castel di Sangro ha poi concluso il suo intervento all’ex radio ufficiale del Napoli: “Da noi, sicuramente, ci saranno tre amichevoli, dovremmo confermare le gare contro i turchi dell’Adana Demirspor e contro gli spagnoli del Girona. Se il 31 luglio ci sarà la festa di compleanno di Antonio Conte? Lasciateci la possibilità di poter fantasticare ed elaborare qualcosa di sorprendente. Ho in mente questa data da quando si è paventata l’ipotesi che Antonio Conte possa diventare il nuovo allenatore del Napoli”.

E’ tutto pronto, quindi, per il ritiro di Castel di Sangro che, come il ritiro di Dimaro, sarà importantissimo per Antonio Conte, visto che avrà l’occasione ‘di testare’ direttamente l’ambiente partenopeo. In questi due luoghi, di fatto, c’è sempre stata tantissima affluenza da parte del tifo partenopeo, che non ha mai fatto mancare il sostegno alla propria squadra del cuore.