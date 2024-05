Napoli-Conte, svelata la data dell’ufficialità: De Laurentiis accelera

Il Napoli vuole chiudere al più presto l’affare Conte, De Laurentiis è pronto per accelerare. La Repubblica ha dato un indizio importante.

L’offerta del patron azzurro è ben gradita dall’ex c.t della nazionale, sembra praticamente fatta: ciò che resta da limare sono i dettagli legati a eventuali penali. Il tempo stringe e molto presto potrebbe esserci la definitiva firma sui contratti, in questo momento sotto la lente di ingrandimento dei legali.

Napoli-Conte, fumata bianca in arrivo: la prossima settimana sarà decisiva

Secondo quanto riportato da La Repubblica, è in arrivo la fumata bianca per Conte al Napoli. La settimana prossima potrebbe arrivare l’ufficialità con il classico tweet presidenziale. La volontà di De Laurentiis è quella di riportare un’organizzazione di un certo livello nel board azzurro. Lo scorso anno arrivò Rudi Garcia in questo periodo e il ds Mauro Meluso solo a luglio e non si vuole ripetere lo stesso errore.

Il Napoli salvo imprevisti, ripartirà da Antonio Conte il quale sembra essere pronto a risollevare la squadra partenopea. Negli ultimi giorni il mister è sulla bocca di tutti e il presidente sente la necessità di voler accelerare nell’accordo. Oltre a ricevere uno stipendio elevato, il tecnico ha già studiato la squadra e ci sono dei calciatori dai quali vorrebbe ricominciare.

A partire dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha già richiesto la cessione alla società, gli altri nomi sono: Alex Meret, Amir Rrahmani, Andrè Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori.