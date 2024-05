Mercato Napoli, vertice con Manna: Conte ha bloccato 5 cessioni

In attesa dell’annuncio ufficiale del suo arrivo sulla panchina del Napoli, Antonio Conte ha già preso una decisione importante su ben cinque giocatori.

Dopo aver salutato il campionato 2023/24 con altro risultato davvero deludente, ovvero il pari rimediato domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce già salvo di Luca Gotti, l’attenzione del Napoli di Aurelio De Laurentiis è tutta rivolta verso la programmazione della prossima stagione.

Il patron partenopeo, di fatto, è consapevole che non può assolutamente permettersi un’altra annata colma di errori decisionali, operativi e gestionali. Proprio per questo motivo, dopo aver scelto Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, De Laurentiis sta per chiudere l’ingaggio di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, in attesa del comunicato ufficiale del suo arrivo, è infatti già al lavoro per allestire il suo Napoli.

Antonio Conte ha bloccato la cessione di Caprile, Folorunsho, Gaetano, Cheddira e Zerbin

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, Antonio Conte ha già comunicato a Giovanni Manna di bloccare, almeno fino ai ritiri di Dimaro Castel di Sangro, la cessione di ben cinque calciatori di proprietà del club partenopeo: Elia Caprile, Michael Folorunsho, Alessio Zerbin, Walid Cheddira e Gianluca Gaetano.

Il nuovo direttore sportivo azzurro, di fatto, ha già ricevuto offerta da parte di altri club per questi giocatori che, però, prima saranno valutati in Trentino ed in Abruzzo da Antonio Conte. Quest’ultimo, sempre come riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, parteciperà tra martedì e mercoledì prossimo ad un vertice con Aurelio De Laurentiis, Manna, Sinicropi e Chiavelli.

In questo meeting, dunque, si valuteranno il futuro di giocatori chiave dello scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti sulla panchina partenopea: Victor Osimhen, Khvicha Kvratskhelia, Giovanni Di Lorenzo ed Alex Meret. Il primo, di fatto, è in lista di partenza, mentre le altre tre posizioni sono tutte da decifrare.

Giovanni Di Lorenzo ha sì comunicato alla società di voler cambiare aria, ma Antonio Conte pretende la sua permanenza. Così come quella di Khvicha Kvaratskhelia che, però, è tentato dalla ricchissima offerta del PSG. Per quanto riguarda Alex Meret, invece, il Napoli dovrà decidere se puntare ancora su di lui o cederlo per far spazio a Caprile. I prossimi giorni, dunque , saranno decisivi per la costruzione della squadra azzurra che la prossima stagione dovrà rifarsi dei risultati drammatici di quest’anno appena terminato.