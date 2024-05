Conte vuole un pilastro della Juventus al Napoli: “scambio” con due azzurri?

La Juventus punta due top azzurri e Conte sembra interessato ad un calciatore in particolare: si mira a soddisfare le richieste del mister.

Arrivano i primi squilli in ottica calciomercato, attenzione alle richieste di Conte poiché De Laurentiis farà di tutto per accontentarlo. Nel frattempo l’asse Giuntoli-Thiago Motta si lancia verso due calciatori del Napoli, occhio al futuro tecnico azzurro che ha mostrato la sua stima verso un calciatore bianconero.

Conte vuole Danilo: arrivano richieste per due azzurri

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, nei discorsi tra Juve e Napoli rientrano i nomi di Raspadori e Di Lorenzo: sull’eventuale cessione sarà importante il parere di Conte che sembra interessato a Danilo, attuale difensore bianconero.

I due calciatori azzurri hanno disputato una stagione non all’altezza delle aspettative e hanno voglia di riscatto, adesso bisognerà capire se vorranno riprovarci con il club partenopeo o vorranno cambiare aria. La questione Di Lorenzo sembra molto complicata, il capitano non sente la totale fiducia del presidente, il quale sta aspettando le offerte giuste per fare le sue valutazioni.

Attenzione al fattore Antonio Conte poiché il 22 sembra molto gradito e se la fiducia dovesse tornare, il terzino potrebbe anche non partire più: non sarà facile come operazione. Per Giacomo Raspadori la situazione è differente, non sembra che il fantasista azzurro abbia chiesto la cessione e non sarebbe nemmeno il momento giusto per partire, con Conte che valorizza l’attacco a due potrebbe ritrovare più minutaggio.

Nell’anno dello scudetto il talento azzurro è stato spesso decisivo ogni volta che Spalletti lo ha chiamato in causa. Sostituire Osimhen non è da tutti e l’approccio di Simeone e Raspadori è stato pazzesco, dati alla mano il rendimento è calato ma tutta la squadra è stata condizionata dalla stagione negativa e dai continui cambi in panchina. Di Lorenzo, nonostante l’annata negativa rappresenta uno dei pilastri di questa squadra considerando che dopo aver vinto lo scudetto è stato definito da molti – tra i terzini più forti in Europa – non sarà facile trovare un valido sostituto

La Juventus vuole approfittare di questo momento per portarsi a casa i due talenti della nazionale italiana. Danilo può rappresentare una carta importante per la squadra. Nonostante il calciatore sia del 1991, può dare al Napoli un contributo difensivo differente e portare quel carisma che quest’anno è mancato al club. Portare il calciatore nella città partenopea non sarà un gioco da ragazzi ma il presidente è pronto ad accontentare Antonio Conte.