Contatti De Laurentiis-Arabia Saudita: c’entra l’accordo tra il Napoli e Conte

Il nome di Antonio Conte non incide solo in Italia e con un Napoli fuori dalle coppe, giungono chiamate dall’Arabia Saudita.

Il Napoli è pronto ad affrontare il colpo per Antonio Conte ma con il club fuori dalle coppe non sarà semplice la gestione finanziaria. Arrivano notizie significative dall’Arabia, può essere un’occasione importante per incominciare finalmente questa rivoluzione a 360 gradi.

L’Araba Saudita propone due amichevoli al Napoli: la situazione

Secondo quanto rivelato dal Il Mattino, il Napoli non essendosi qualificato nelle coppe europee ha bisogno di incassare cifre importanti e sta valutando modi “alternativi”. Il quotidiano rivela che da Riad sono arrivate telefonate a De Laurentiis per proporre due amichevoli alla squadra azzurra e questo potrebbe rappresentare un fattore positivo per delle partecipazioni internazionali. L’ingaggio di Antonio Conte può rappresentare un biglietto anche per nuove sponsorizzazioni extra-europee.

La qualificazione per la Champions League si aggira intorno ai 18 milioni di euro, questo avrebbe rappresentato un aiuto finanziario importante nelle casse partenopee. Il nome di Antonio Conte, però, funge da sponsor per attirare forti interessi dall’estero per partnership e collaborazioni economicamente degne di nota.

Per ricominciare, l’idea di disputare delle amichevoli in Arabia porterebbe dei benefici finanziari alla società quindi accettare sarebbe giusto, poiché aiuterebbe il Napoli sia nelle nuove sponsorizzazioni internazionali e sia in delle imminenti partecipazioni a nuovi eventi, questo inevitabilmente porterebbe una crescita economica alla società.