Alvino sorprende tutti: “Alcuni tifosi sperano che non arrivi Conte”, il motivo è assurdo

Non tutti i tifosi del Napoli, almeno secondo Carlo Alvino, sperano che Antonio Conti diventi il nuovo allenatore azzuro.

Il Napoli ha deciso ci sarà il suo prossimo allenatore, ovvero Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, dopo che Gian Piero Gasperini ha deciso di restare alla guida dell’Atalanta, ha infatti puntato tutte le sue fish sul tecnico pugliese.

In questi ultimi giorni, infatti, i contatti tra le parti si sono intensificati per trovare l’intesa definitiva su un contratto davvero ricchissimo. Basti pensare che, tra Conte ed il suo staff, Aurelio De Laurentiis dovrà sborsare per i prossimi tre anni circa 60 milioni di euro lordi. L’arrivo dell’ex ct dell’Italia ha sicuramente portato con sé tanto grandimento nella piazza partenopea, anche se non tutti i tifosi azzurri tifano per il suo ingaggio.

Carlo Alvino: “Una parte della tifoseria spera che non arrivi Conte per poi attaccare De Laurentiis”

Ad annunciarlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, è Carlo Alvino: “C’è una parte della tifoseria che spera che salti la trattativa con Conte”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Non perché non credano nell’allenatore, anzi, ma essendo di valore sperano che non arrivi così attaccherebbero la società, attaccando De Laurentiis di non aver cacciato i soldi”.