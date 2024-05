Niente Conte, la rivelazione sorprende tutti: “Il Napoli ha preso un altro allenatore”

Tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore del Napoli. Di seguito le parole di un esperto che ha analizzato le scelte della società.

In casa Napoli non è stata ancora sciolta la situazione legata al nuovo allenatore. L’addio di Francesco Calzona, con ogni probabilità, dovrebbe aprire le porte ad Antonio Conte. Nelle ultime ore, sono insistenti le voci che parlano di un possibile accordo tra il tecnico e la società partenopea. Al momento, non c’è ancora alcuna traccia dell’annuncio ufficiale, ma le parti non sono mai state così vicine.

L’ex allenatore del Tottenham è sempre stato un obiettivo del presidente De Laurentiis. Infatti, quest’ultimo fece un tentativo già dopo l’esonero di Garcia, ma il tutto non andò però a buon fine. A distanza di alcuni mesi, le cose son cambiate nettamente con il tecnico che ha dato la propria disponibilità al progetto dei Campioni d’Italia uscenti. A tal proposito, Massimiliano Maddaloni, noto allenatore, ha analizzato la situazione legata al club azzurro.

Maddaloni: “Conte è una garanzia, ma De Laurentiis ama le sorprese”

Massimiliano Maddaloni, ex vice-CT della Cina, è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” analizzando la situazione legata al nuovo allenatore del Napoli e non solo. Di seguito le sue parole.

“Un mese e mezzo fa mi è stato detto che Italiano sarebbe approdato al Napoli. Ora tutto è cambiamento. Conte è una garanzia, però De Laurentiis ama fare queste sorprese, quindi staremo a vedere. Forse c’è stato davvero un sorpasso da parte dell’ex Tottenham”. Sul mercato: “Il mercato imposterà la difesa a tre, ancor più se Buongiorno è il primo obiettivo per il club. Attualmente è il difensore più forte del nostro campionato e della Nazionale stessa. Sulle cessioni: “Su Osimhen ci sono pochi dubbi, ma su Kvaratskhelia bisogna ragionare bene. Bisognerà capire se il Napoli lo tranquillizzerà economicamente o se deciderà di monetizzare. Chi non è felice di stare a Napoli è giusto che vada via”.

La “tattica” adottata da Aurelio De Laurentiis sta dando i suoi frutti. Il presidente prova sempre a rubare la scena con decisioni inaspettate, motivo per il quale bisognerà attendere ancora un po’ prima di conoscere il nuovo allenatore del Napoli. Intanto, però, va sottolineato che alle condizioni attuali Antonio Conte è ad un passo dal club azzurro. Non a caso, seguiranno aggiornamenti importanti nelle prossime ore.