Mercato Napoli, Manna lo vuole a tutti i costi: è il primo nome chiesto da Conte

Il giocatore ha scatenato l’interesse degli azzurri, pronti a fare follie per acquistarlo. Conte approva il colpo, sognano i tifosi.

In casa Napoli lo sguardo è puntato all’imminente finestra estiva di calciomercato, con gli azzurri che saranno chiamati a concretizzare un grosso numero di affari. Tuttavia, tutto dipenderà dall’allenatore che si accomoderà sulla panchina partenopea nelle prossime annate – con molta probabilità Antonio Conte. La pessima stagione terminata domenica è stata l’ultima in maglia azzurra per un importante numero di calciatori, pronti a trovare nuove sistemazioni altrove. La rosa verrà significativamente rifondata, il ds Manna è chiamato a compiere uno straordinario lavoro.

L’ex Juve è già attivo, l’impatto con la nuova avventura alle pendici del Vesuvio permette di guardare al futuro con speranza. Ad accendere l’entusiasmo dei tifosi, è soprattutto il difensore di Serie A messo nel mirino dallo stesso Manna: il direttore lo vuole a tutti i costi, Conte ha chiesto il suo arrivo. Si tratta, ovviamente, di Alessandro Buongiorno.

Napoli su Buongiorno, Manna prova ad anticipare la concorrenza

Alessandro Buongiorno è il primo calciatore messo nel mirino da Giovanni Manna e chiesto da Antonio Conte. Il centrale difensivo della Nazionale, come svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è considerato perfetto dagli azzurri e dal tecnico salentino che gli affiderebbero volentieri le chiavi della difesa. Il reparto arretrato potrebbe ripartire proprio da Buongiorno, ma stando a quanto si legge sul quotidiano la pista è assai complicata a causa degli elevati costi. Il presidente granata, infatti, ha già declinato una proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus arrivata da De Laurentiis nelle scorse settimane. Tuttavia, la società partenopea è intenzionata a insistere per cui Manna ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore, per anticipare la concorrenza.

Il centrale è infatti in orbita Premier League: alcuni club inglesi sarebbero pronti a sborsare un’alta cifra pur di assicurarsi il classe ’99. Il Napoli punta le proprie speranze sulla stima di Conte nei confronti di Buongiorno, aspetto che potrebbe incidere ai fini della trattativa. I tifosi sognano il grande colpo dal Torino, visto che il centrale della Nazionale potrebbe esprimere il proprio enorme talento in maglia azzurra e guidare un reparto apparso fin troppo fragile nella passata stagione. La palla passa al patron napoletano, chiamato a convincere Urbano Cairo con un’ulteriore significativa offerta che faccia vacillare e convinca in maniera definitiva il presidente granata. Buongiorno al Napoli, il popolo di fede partenopea incrocia le dita.