Di Lorenzo, pressing Juve: Giuntoli mette sul piatto tre contropartite

La Juventus offre tre giocatori per arrivare al capitano azzurro: si fa sempre più caldo l’asse di mercato con la società bianconera.

La pessima annata del Napoli ha chiuso i battenti nel tardo pomeriggio di domenica, in seguito al fischio finale della sfida casalinga con il Lecce che ha ufficializzato l’assenza di incontri europei per la prossima stagione. Gli azzurri vivono un pessimo periodo, oltre al deludente rendimento vi sono innumerevoli malcontenti e problemi nello spogliatoio. A tenere maggiormente banco è senza dubbio la vicenda Di Lorenzo: il capitano ha chiesto la cessione alla società. Sul terzino della Nazionale si sono fiondati vari club, tra cui gli acerrimi rivali della Juventus che sognano di ripetere per l’ennesima volta lo sgarbo di mercato. Attenzione, perché Cristiano Giuntoli potrebbe avere in pugno la strategia decisiva per portare il classe ’93 a Torino: offerte tre contropartite agli azzurri, tra cui Daniele Rugani, difensore centrale accostato da settimane ai partenopei.

Juve su Di Lorenzo, Giuntoli fiducioso: rivelate le contropartite

Tra i nodi da sciogliere in casa Napoli figura la vicenda Di Lorenzo. Il capitano sarebbe intenzionato a lasciare il club: decisiva la mancanza di fiducia percepita dalla società nei suoi confronti. Tra le possibili nuove sistemazioni vi è la Juventus e i bianconeri hanno ben chiara la strategia di mercato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Giuntoli sarebbe fiducioso di abbassare le richieste economiche di ADL inserendo qualche contropartita che faccia al caso della squadra. Perin, Rugani e Kean sono alcuni dei giocatori inseribili per la riuscita dell’affare, i bianconeri studiano il colpo per arrivare all’accordo per l’esterno di difesa.

Il centrale difensivo bianconero è stato accostato agli azzurri in molteplici occasioni, con il probabile arrivo di Antonio Conte il Napoli andrà alla ricerca di difensori abituati a giocare a tre. D’altra parte, il rinnovo di contratto con la Juventus ha affievolito le speranze di vedere Rugani all’ombra del Vesuvio ma attenzione alla vicenda Di Lorenzo. Meno accattivanti, invece, le ulteriori due proposte ma l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis.

I tifosi sperano di non assistere all’ennesimo deludente epilogo di mercato che vedrebbe il capitano vestirsi di bianconero, il popolo napoletano punta le proprie speranze su Conte che potrebbe convincere il difensore alla permanenza. Dalla sponda juventina, al contrario, c’è fiducia nel raggiungere la fumata bianca poiché la rottura con il Napoli sembra essere insanabile e ADL è messo alle strette.