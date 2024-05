“Di Lorenzo ha già l’accordo”: l’annuncio da Milano

Il Napoli, tra nuovi innesti e addii annunciati, è pronto a cambiare pelle. Un’indiscrezione rivela nuovi dettagli sulla vicenda Di Lorenzo

L’attenzione della dirigenza del Napoli è rivolta verso numerose questioni spinose. La triste stagione partenopea, conclusasi da poco, ha dato il la a nuovi problemi, legati ai calciatori. Il malcontento della piazza ha influito sull’umore di parecchi azzurri, e in particolare, sul capitano Giovanni Di Lorenzo. L’annata del numero 22 è stata tutt’altro che da ricordare, pesanti le contestazioni nei suoi confronti. Le prestazioni offerte dal terzino non sono state all’altezza, motivo per il quale nell’ultima partita di campionato, in casa contro il Lecce, è stato pesantemente fischiato da una parte di tifo, al momento della sostituzione. L’intenzione del calciatore sembra quella di voler lasciare il capoluogo campano, in cerca di tranquillità e nuovi stimoli. Arrivano, a conferma di ciò, importanti indiscrezioni riguardo il futuro del classe ’93.

Napoli, Di Lorenzo ha parlato con Giuntoli insieme a Giuffredi, accordo vicino

Nella giornata odierna, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo la questione Di Lorenzo-Napoli, ai microfoni di Punto Nuovo Sport:

Di Lorenzo? Evidentemente si è rotto qualcosa. Il giocatore e il suo agente hanno chiacchierato già con Giuntoli, quindi la Juventus potrebbe far sul serio. Trattare con ADL, però, non sarà semplice per nessuno. L’Inter? Da quello che mi risulta, Marotta non lo segue. Mi risulta invece che ci sia già un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, ma ripeto: bisogna convincere De Laurentiis. Poi magari arriva Conte e lo convince a restare, in questo momento si naviga a vista. L’arrivo di Oriali può essere il cuscinetto perfetto tra squadra e società, così da ammortizzare eventuali tensioni tra Conte e De Laurentiis, che hanno entrambi personalità frizzanti.

Come emerso negli ultimi giorni, la conferma del capitano è uno dei punti cruciali per il futuro tecnico del Napoli, Antonio Conte. L’allenatore vuole assicurarsi la permanenza del difensore azzurro, per costruire un progetto vincente sin da subito. I rapporti tra la società e il calciatore non sono dei migliori, ma il tecnico salentino potrebbe convincere Di Lorenzo a tornare sui propri passi.

La scelta finale spetterà al presidente Aurelio De Laurentiis, che al momento non ha ancora deciso il da farsi. Dopo 5 anni, conditi dalla vittoria del terzo scudetto della storia partenopea nella scorsa stagione, le strade di Giovanni Di Lorenzo e del Napoli potrebbero dividersi nel peggiore dei modi.