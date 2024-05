Conte nomina i quattro leader del Napoli: “Li ha dichiarati incedibili”

La notizia sul tecnico salentino entusiasma il popolo di fede partenopea: l’ex CT ha già scelto i quattro pilastri della formazione da cui ripartire.

Antonio Conte al Napoli: questa la vicenda che tiene maggiormente banco in casa azzurra. La società partenopea è alla ricerca di un allenatore da cui ripartire per le prossime stagioni e l’ex guida di Inter e Juventus è stato identificato come il profilo ideale a cui affidare la rinascita della squadra. Conte è esperto in materia: l’allenatore è sempre riuscito a risollevare e conferire carattere vincente alle compagini gestite. Il suo arrivo sembra essere sempre più vicino, anche se mancano gli ultimi dettagli per definire ufficialmente la trattativa. La fiducia per la riuscita dell’affare è alta, decisamente minore quella nel vedere alcuni giocatori ancora in maglia azzurra. Sono tanti i campioni destinati a salutare: attenzione, però, perché il tecnico salentino ha stilato la lista degli incedibili. Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Di Lorenzo e non solo: il salentino ha le idee chiare.

Napoli, Conte ha scelto i quattro pilastri: svelati i nomi

Antonio Conte, salvo incredibili sorprese, è prossimo all’investitura da allenatore del Napoli. Il salentino, in molteplici occasioni ricercato da Aurelio De Laurentiis, dovrebbe sposare la causa azzurra e come riferito dal Corriere dello Sport il suo sguardo è già proiettato all’avventura partenopea. Stando a quanto riferito dal quotidiano, l’allenatore avrebbe chiesto al club la permanenza di quattro calciatori considerati incedibili: stiamo parlando di Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia. L’ex Inter non immagina un Napoli senza uno dei quattro, indispensabili per ripartire dopo la pessima stagione. Saranno decisive, dunque, le prossime settimane che definiranno il futuro dei calciatori in questione e gli estimatori di certo non mancano.

A essere particolarmente calda è soprattutto la vicenda Di Lorenzo: il capitano ha chiesto apertamente la cessione considerata la condizione da sfiduciato. D’altra parte, l’arrivo di Conte potrebbe incidere su un eventuale dietrofront, visto che il terzino è considerato un punto fermo. Minacce di addio anche per Kvara, visto che nelle scorse ore il suo agente ha dichiarato di aver ricevuto una proposta dal Paris Saint Germain. Il ds Manna dovrà scendere in campo per rinnovare il contratto dell’esterno offensivo georgiano.

I tifosi sperano nella permanenza dello speciale quartetto, il probabile arrivo di Antonio Conte offrirà numerose indicazioni sul futuro dei calciatori citati, ma non solo. L’ex Juve garantirebbe l’acquisto di nomi altisonanti, di fondamentale importanza per il progetto tecnico ma anche per risollevare il morale della delusa piazza.