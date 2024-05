Conte Napoli, conferme sullo staff: la decisione su Sinatti

Il tecnico salentino ha deciso gli uomini che lo affiancheranno durante l’esperienza al Napoli, spunta la scelta sul preparatore atletico.

Ore caldissime per il Napoli, vicino alla definizione ufficiale dell’affare Antonio Conte. L’ex CT, in seguito a un periodo di pausa dopo l’avventura al Tottenham, è pronto a ritornare alla carica in una piazza rovente come quella partenopea. Gli ultimi dettagli separano gli azzurri dall’annuncio, intanto l’allenatore ha già preparato lo staff che lo accompagnerà. Nello stesso, dovrebbe esserci anche Francesco Sinatti, che è tornato in azzurro con l’avvento in azzurro di Calzona, dello scorso febbraio.

Napoli, pronto lo staff di Conte: riconfermato Sinatti

Il tempo è l’unico nemico del Napoli, pronto ad annunciare l’arrivo di Antonio Conte. Il tecnico è entusiasta del progetto azzurro, a lui verranno affidate le speranze di risollevare la squadra. L’ex CT conterà sul supporto di uno speciale staff tecnico nel quale, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, ci sarà ancora Francesco Sinatti: il preparatore atletico sarà affiancato da altri due componenti, emersi nella giornata di ieri, come Costantino Coratti e Stefano Bruno.

Christian Stellini ricoprirà il ruolo di vice come già avvenuto in passato, mentre sarà presente anche il fratello Gianluca Conte . A concludere lo staff, Elvis Abbruscato in qualità di collaboratore tecnico. Questi i nomi che agiranno dietro le quinte, il lavoro dei collaboratori sarà fondamentale per la squadra partenopea.