Caso Napoli-Dazn, scatta la multa! Arrivata la sentenza

Il Napoli ha vissuto una stagione da dimenticare. Oltre al danno sportivo, è appena arrivata la beffa, dopo la sentenza dell’ultim’ora che condanna gli azzurri a pagare una multa salatissima

Il Napoli si è reso protagonista di una stagione tutt’altro che positiva, sotto tutti i punti di vista. La squadra, allenata prima da Rudi Garcia, e poi da Walter Mazzarri e Francesco Calzona, non è riuscita a confermare quanto di buono fatto nell’annata precedente, quella della conquista del tricolore, sotto la guida dell’attuale CT della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti. Troppi i momenti difficili vissuti da capitan Di Lorenzo e compagni, sia dentro che fuori dal campo. La frustrazione accumulata per i risultati che mai sono arrivati con costanza, ha portato la dirigenza azzurra, nel corso dell’anno, a prendere decisioni particolari, come quella dei numerosi silenzi stampa. Proprio in merito ad uno di questi silenzi concordati, è appena arrivata una sentenza, che condanna il presidente Aurelio De Laurentiis al pagamento di una multa salatissima.

Napoli, multa del tribunale FIGC per la mancata concessione delle interviste a DAZN

Una multa davvero salata, quella che il Napoli sarà costretto a pagare. Infatti, nella giornata odierna, dal Tribunale FIGC, è arrivata la sanzione per non aver concesso la possibilità ai propri tesserati di partecipare alle interviste DAZN di Napoli-Torino dell’8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo. Di seguito, il comunicato ufficiale del tribunale:

Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell’udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società SSC Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento.

Una sanzione non da poco per il club di Aurelio De Laurentiis, che ora dovrà risarcire la parte lesa. Questo spiacevole avvenimento si somma ai numerosi momenti complessi che la dirigenza ha dovuto fronteggiare nel corso del 2024, non sempre riuscendo a mantenere i nervi saldi.

Ciò nonostante, l’attenzione della piazza partenopea è completamente rivolta all’annuncio, ormai prossimo, del nuovo allenatore. I tifosi, dopo un’annata difficile, sperano di poter guardare al futuro con maggiore ottimismo, magari con un condottiero pugliese che possa far ritornare la loro squadra nelle zone alte della classifica, sin da subito.