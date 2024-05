Napoli-Conte, rappresenta il binomio più discusso di questi primi giorni di mercato: il tecnico salentino è vicinissimo alla firma.

Il Napoli in questo momento, è proiettato sul profilo di Conte. Il tecnico salentino è molto vicino, alla firma in azzurro. Il mister se dovesse approdare all’ombra del Vesuvi0, risulterebbe il più pagato in Serie A. La stagione appena terminata è stata deludente sotto ogni punto di vista.

Nuovo allenatore Napoli: la rivelazione di Modugno

Il Napoli dopo 14 anni non è riuscito a qualificarsi per una competizione europea e De Laurentiis ha intenzione di ripartire da zero. Per ricominciare, c’è bisogno di un allenatore che sia in grado di riportare alla squadra le giuste motivazioni e il senso di appartenenza che è mancato in questa annata. Ma prima di Antonio Conte il presidente del Napoli avrebbe voluto puntare solo su Gasperini: poi il suo no ha cambiato le carte in tavola.

Francesco Modugno si è espresso al Il Bello del Calcio, mettendo in chiaro la situazione del prossimo tecnico azzurro. Il giornalista di Sky Sport ha dichiarato che Conte è un tassello importante per De Laurentiis ma che prima del tecnico leccese il vero e primo obiettivo di De Laurentiis era solo Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: