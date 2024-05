Mercato Napoli, rinnovo o cessione per Kvaratskhelia? Annuncio dell’agente

In attesa di conoscere aggiornamenti sulla trattativa Conte-Napoli, in casa azzurra ci sono delle dichiarazioni sul futuro di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha chiuso finalmente questa stagione così complicata. Gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno salutato il campionato di Serie A di quest’anno con un altro risultato deludente, ovvero il pareggio interno contro un Lecce di Gotti già salvo. Con questo risultato pareggio, di fatto, il team partenopeo ha ufficializzato la sua mancata partecipazione alle coppe europee, cosa che non accadeva dalla bellezza di 14 anni.

L’attenzione di tutti è ora rivolta verso la scelta di Aurelio De Laurentiis sul prossimo allenatore del Napoli. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, il quale sembra essere sempre più vicino ad accordarsi con il patron partenopeo. Tuttavia, in attesa di conoscere novità sul tecnico portoghese, in casa azzurra bisogna registrare delle novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, l’agente: “C’è l’offerta del PSG, dipende tutto dal Napoli e da De Laurentiis”

Mamuka Jugeli, agente del calciatore georgiano, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta.ge’: “Interesse dall’Arabia Saudita per Kvara? Non è vera questa voce. C’è, invece, l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende da cosa deciderà il Napoli ed il suo presidente”.

Nelle prossime settimane, dunque, vedremo se il Napoli accetterà o meno l’offerta del club parigino, che sarebbe intenzionato ad offrire circa 100 milioni di euro. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club parigino vorrebbe Kvaratskhelia per sostituire Mbappé, partito alla volta del Real Madrid dell’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti.

C’è da dire che, vista anche la cessione probabilissima di Victor Osimhen, il Napoli difficilmente lascerà andare via Khvicha Kvaratskhelia. L’intenzione del club partenopeo e di Antonio Conte, infatti, è quella di allestire la squadra dell’anno prossimo proprio intorno al talento georgiano.

Tuttavia, bisogna anche considerare la questione ingaggio dell’attaccante esterno. Khvicha Kvaratskhelia, di fatto, percepisce ancora tra gli stipendi più bassi dell’intera squadra azzurra, ovvero 1,5 milioni di euro all’anno.

Per evitare un nuovo caso Zielinski, dunque, Aurelio De Laurentiis ha l’assoluto obbligo di trovare prima possibile un’intesa contrattuale con l’agente di Khvicha Kvaratskhelia.

Il patron partenopeo, infatti, deve chiudere il tutto già prima dell’inizio del prossimo campionato. Quella di quest’anno, dunque, sarà un’estate molto complessa per Aurelio De Laurentiis visto che, dopo gli sbagli commessi per tutta questa stagione appena terminata, non può più permettersi che il Napoli stecchi la qualificazione alla Champions League.