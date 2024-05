Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid piomba sull’erede di Osimhen: i dettagli

In casa Napoli, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sul possibile approdo di Antonio Conte, ci sono delle novità sulla scelta del giocatore che sostituirà Victor Osimhen.

Questi giorni, di fatto, sono caldissimi in casa Napoli. Dopo aver disputato la stagione peggiore dell’intera era De Laurentiis, il club partenopeo si sta attivando per una vera e propria rivoluzione. Il primo atto è stato fatto, ovvero la nomina di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Mentre per il secondo, ovvero la scelta dell’allenatore, bisogna aspettare ancora qualche giorno.

Aurelio De Laurentiis, nel corso del convegno di ieri ‘L’Italia è un paese razzista’, ha infatti detto che ci vorranno 10 giorni per la scelta del nuovo allenatore, ma c’è la forte sensazione che si possa chiudere prima. Antonio Conte, infatti, è ormai vicinissimi ad diventare la nuova guida tecnica del Napoli. Una volta ufficializzato il nuovo tecnico, il club partenopeo dovrà iniziare ad operare sul mercato. Tra i primi obiettivi dei dirigenti campani è sicuramente quello di sostituire Victor Osimhen, sicuro partente. Tuttavia, proprio su questo fronte, bisogna segnalare delle cattive notizie.

Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid su Dovbyk del Girona: ecco gli ultimi dettagli

Come quanto scritto su X da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, infatti, l’Atletico Madrid ha messo i propri occhi su Artem Dovbyk del Girona. I due club, infatti, hanno dato il via alla trattativa ufficiale. L’attaccante ucraino, di fatto, era anche nella lista del Napoli per sostituire il nigeriano Victor Osimhen.

Artem Dovbyk, di fatto, ha attirato a sé l’interesse di tanti club dopo una stagione davvero da record. L’attaccante ucraino, infatti, è stato tra gli assoluti protagonisti del Girona delle meraviglie, che ha ottenuto una qualificazione storica alla prossima edizione della ‘super Champions League’.

Basti pensare che il centravanti ha segnato ben 25 gol stagionali, arricchiti dai 10 assist vincenti forniti ai propri compagni. Con questo, infatti, Artem Dovbyk ha vinto il prestigioso premio di Pichichi della Liga di quest’anno.

Questa trattativa tra Atletico Madrid e Girona, di fatto, farà aumentare il costo di Dovbyk. Il Napoli, dunque, potrebbe virare su un altro obiettivo, ma non per un discorso economico. Considerando la probabilissima ricca cessione di Osimhen, il club partenopeo avrà una possibilità economica davvero importante la prossima estate. Il vero problema è la tempistica, visto che Aurelio De Laurentiis deve prima chiudere la trattativa con Antonio Conte.