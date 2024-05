Conte-Napoli, si tratta su clausole e diritti d’immagine: su cosa manca l’accordo

Il futuro di Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. Le ultimissime sull’affare del club azzurro.

Il Napoli è già al lavoro in vista della prossima stagione. L’annata da incubo si è ormai conclusa, ed il pareggio contro il Lecce è stata l’ennesima dimostrazione di un campionato davvero difficile. Ciò nonostante, però, adesso non c’è tempo per ripensare al passato viste le numerose cose da risolvere. In modo particolare, va ovviamente sciolto il nodo legato al nuovo allenatore che approderà in Campania nelle prossime settimane.

Il nuovo tecnico, con ogni probabilità, sarà Antonio Conte. Quest’ultimo è da tempo il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis, il quale lo contattò subito dopo l’esonero di Garcia, ma l’ex calciatore rispedì la proposta al mittente. A distanza di alcuni mesi, le cose sembrano però ben diverse. Infatti, la trattativa tra l’allenatore e il club è viva e attualmente è diretta verso una frase cruciale. A tal proposito, nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del club.

Conte-Napoli, svelato cosa manca per la firma: le ultime

In casa Napoli si respira un pacato ottimismo per l’arrivo di Antonio Conte. A differenza delle settimane passate, l’allenatore è molto vicino al club azzurro, motivo per il quale la piazza è già in fibrillazione. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la trattativa è molto vicina alle battute finali, ma prima bisognerà raggiungere gli ultimi accordi. I temi cruciali sono legati alle clausole e ai diritti d’immagine relativi al contatto. Infatti, innanzitutto il tecnico non accetterà clausole a favore del club come già avvenuto con Sarri e Spalletti, mentre il discorso legato ai diritti d’immagine appare più complesso.

La volontà di Aurelio De Laurentiis sui contratti è molto chiara. Infatti, il patron azzurro tende sempre ad avere un controllo “totale”, in modo tale da evitare problemi futuri. Lo stesso discorso vale per i diritti d’immagine, i quali da sempre son gestiti dal condottiero del club, motivo per il quale andrà trovato un accordo con l’allenatore.

Ciò nonostante, però, la trattativa si sta avvicinando in modo concreto alle battute finali. Il contratto ufficiale è già stato spedito agli avvocati dell’allenatore, ma prima verrà analizzato nel miglior modo possibile. Infatti, si tratta di un accordo molto lungo che necessita di un po’ di tempo per verificare tutto fino in fondo. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità.