Mercato Napoli, Gudmundsson provoca sul futuro: “Via dal Genoa? Solo in un caso”

Uno degli obiettivi del Napoli in vista del mercato estivo è Albert Gudmundsson del Genoa. Il talento islandese si è esposto sul futuro, annunciando l’unica ipotesi per chi lascerebbe il Grifone.

La sessione estiva di calciomercato sarà molto rovente per il Napoli. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, sarà impegnato su molti fronti, visto che dovrà effettuare diverse operazioni in uscita per poi portare a Napoli nuovi giocatori.

Sulla lista dei dirigenti azzurri ci sono diversi obiettivi, tra cui anche il fantasista del Genoa, Albert Gudmundsson. L’islandese ha rivelato nel corso di un’intervista i suoi piani per il futuro, annunciando l’eventuale motivo per cui lascerebbe il Genoa.

Mercato Napoli, Gudmundsson si espone sul futuro: le sue dichiarazioni

Con il sipario che si appresta a calare sulla stagione attuale, ci si avvicina al via della sessione estiva di calciomercato. I sogni dei club passano ogni stagione da questa importante sessione di mercato, in cui le rose vengono rinforzate con la speranza di ottenere dei risultati importanti. Il Napoli è uno dei club che sarà chiamato al rinnovamento nel corso dell’estate, soprattutto dopo una stagione così complicata. Giovanni Manna ha già messo nel mirino dei potenziali obiettivi per rinforzare l’organico, ma prima servirà scegliere il nuovo allenatore e cedere i vari esuberi.

Principalmente gli obiettivi del Napoli sono piuttosto giovani in rampa di lancio, come ad esempio Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese in forza al Genoa piace molto a Manna, che proverà ad anticipare la folta concorrenza e portarlo dunque a Napoli. Intanto proprio Gudmundsson si è esposto sul suo futuro in un’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport: “Lascerò Genova solo per un’opportunità pazzesca. Da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita. Quindi presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro”.

Gudmundsson ha annunciato che a fine stagione parlerà con il Genoa del suo futuro, ma è molto probabile che l’islandese compia il passo in avanti, trasferendosi in un club più blasonato dei liguri. L’islandese sin da piccolo sognava di giocare in Premier League, che è il campionato che attira maggiormente ogni singolo calciatore. Il giovane talento ha però aperto le porte anche ad una permanenza in Italia, che l’ha colpito sotto diversi aspetti. Il Napoli è attento e monitora eventuali aggiornamenti sulla situazione di Gudmundsson, ma strapparlo alla concorrenza non sarà facile. Sull’islandese c’è l’interesse concreto di Inter e Juventus, oltre a vari club esteri. Non sarà semplice, ma Manna proverà a convincere Gudmundsson a continuare la sua carriera in Italia, spostandosi magari al Napoli.