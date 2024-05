Piaceva al Napoli, sfuma tutto: firma con la sua nuova squadra!

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e di nuovi calciatori per il prossimo anno. Una notizia dell’ultim’ora allontana dal capoluogo campano un obbiettivo azzurro.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e di nuovi calciatori in vista della prossima stagione. L’avvicendamento di mister Francesco Calzona sulla panchina azzurra, dopo le deludenti parentesi di Walter Mazzarri e Rudi Garcia, non ha portato agli effetti sperati, motivo per il quale c’è bisogno di un cambiamento radicale. Tanti i profili nella lista dei desideri del presidente Aurelio De Laurentiis, che valuta bene il da farsi, per non ripetere gli errori che hanno portato gli ex campioni d’Italia a disputare il campionato sottotono che terminerà questo fine settimana. Uno dei nomi per la panchina, accostato al Napoli più di qualche qualche settimana fa, rischia di sfumare. È arrivata da poco, infatti, una notizia importante in tal senso.

Napoli, sfuma Farioli che giovedì sarà ad Amsterdam per firmare con l’Ajax

Stando a quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito, sfuma uno degli obiettivi per la panchina azzurra delle scorse settimane, Francesco Farioli, che è stato scelto dagli olandesi dell’Ajax per la panchina del prossimo anno. Il tecnico trentacinquenne, atteso giovedì ad Amsterdam per firmare il suo nuovo contratto, è ormai pronto a diventare il primo allenatore italiano della storia dei lancieri:

Dopo una deludente stagione, l’Ajax vuole ripartire da Francesco Farioli. L’intesa è stata raggiunta: la società olandese pagherà al Nizza un indennizzo superiore al milione di euro. Così, Farioli diventerà il primo italiano ad allenare l’Ajax, il secondo italiano in generale nella storia del club dopo Lorenzo Lucca.

Francesco Farioli è uno dei giovani allenatori emergenti più promettenti nel panorama calcistico italiano. Il classe ’89 ha iniziato lavorando come preparatore dei portieri per varie squadre, tra cui il Sassuolo. La svolta significativa è arrivata quando, dopo una lezione di calcio curata in Spagna, viene notato da Cagdas Atan, all’epoca tecnico dell’Alanyaspor, che gli chiede di diventare il proprio secondo.

Poco dopo, a soli 31 anni, la prima grande occasione da allenatore: la panchina turca del Karagumruk, seguita poi dal quella dell’Alanyaspor, con cui chiude quinto in Süper Lig, centrando il record di punti nella storia del club. Lo scorso 30 giugno, il Nizza lo annuncia come nuovo allenatore: con i francesi in questa stagione è arrivato quinto, ottenendo l’accesso diretto all’Europa League. Un profilo promettente, insomma, che a Napoli avrebbe potuto far bene.