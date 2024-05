Gudmundsson al Napoli, ultim’ora: la notizia è pazzesca!

Il Napoli pensa al mercato estivo, nonostante non sia ancora calato il sipario sulla stagione. Il club di De Laurentiis ha mosso i primi passi concreti per il talento islandese del Genoa.

Manca una sola partita al termine della stagione, che si avvia verso la sua naturale conclusione, ed in casa Napoli si programma già la prossima annata. La società, dopo aver salutato il d.s. Mauro Meluso, per far posto al promettente Giovanni Manna, deve ora mettere mano alla rosa per rilanciare il progetto azzurro, ridimensionatosi drasticamente durante il corso dell’annata disastrosa disputata dagli ex campioni d’Italia. Il calciomercato estivo è alle porte, e il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare concretamente i terreni che portano a Genova, sponda rossoblù. Il talento Albert Gudmundsson, che con la maglia del grifone si è consacrato anche in Serie A, piace tanto alla dirigenza partenopea, e nell’ultim’ora, in tal senso, è arrivata una conferma importante.

Napoli, l’agente di Gudmundsson conferma l’interesse del presidente De Laurentiis

Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, grazie a quanto raccolto da Pasquale Giacometti per Spazionapoli.it, la dirigenza del Napoli aveva effettuato un sondaggio per il gioiellino del Genoa, Albert Gudmundsson. Il fantasista rossoblù, affermatosi anche in A dopo l’ottima stagione in Serie B, piace molto agli azzurri, che valutavano la fattibilità dell’operazione. La presidenza mira a rinforzare il reparto offensivo, e l’islandese rappresenta la scelta ideale per alzare il tasso tecnico dalla trequarti in su. Una notizia dell’ultim’ora conferma le indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni. L’entourage del calciatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato l’interesse del club del presidente De Laurentiis:

Gudmundsson piace agli azzurri? E’ vero, confermo l’interesse concreto del Napoli.

Albert Gudmundsson ha vissuto una stagione eccezionale con la maglia del Genoa, dimostrando di essere uno dei giocatori chiave della squadra allenata da Alberto Gilardino. Il trequartista islandese ha saputo interpretare ad alto livello tutti i ruoli dell’attacco del grifone, dimostrando un elevato tasso tecnico e un dribbling molto efficace.

Per il Napoli, Gudmundsson rappresenterebbe un grande acquisto, grazie alla sua polivalenza e all’esperienza maturata in Serie A, che potrebbe essere fondamentale per aggiungere profondità e qualità alla rosa partenopea nell’anno della rifondazione. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il gioco intravisto nella versione migliore del Napoli, resta solo da capire chi siederà sulla panchina azzurra il prossimo anno, prima di affondare il colpo decisivo.