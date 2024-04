Futuro Conte al Napoli? Svelata la verità: “Sono altri i nomi veri”

Tiene ancora banco il futuro di Antonio Conte. L’allenatore italiano continua ad essere nel mirino di alcuni club, tra cui il Napoli di De Laurentiis.

Sono giorni importanti per il futuro di Antonio Conte. L’allenatore italiano è voglioso di tornare in panchina, ma prima andrà trovata la giusta dimensione da cui ripartire. La missione è tutt’altro che facile, in quanto sono diversi i club interessati all’ex Inter e non solo. Su tutti, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, sta provando a convincere il tecnico già da diversi mesi, anche subito dopo l’esonero di Rudi Garcia. L’ex calciatore rispedì la proposta al mittente, motivo per il quale le voci sono tornate ad essere molto insistenti.

Al momento, non è previsto alcun accordo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. L’allenatore starebbe valutando fino in fondo il progetto azzurro, il quale dovrà iniziare proprio al termine della stagione. Infatti, l’attuale annata dei partenopei è stata deludente, ed ha lasciato scorie pericolose nell’ambiente azzurro. L’ex Tottenham ha una mentalità vincente, non a caso starebbe chiedendo le dovute garanzie prima di mettere nero su bianco la propria firma. Inoltre, va analizzato anche il ruolo delle concorrenti come il Milan. Quest’ultimo si separerà da Stefano Pioli ed ha già avviato il casting per la prossima stagione.

Conte, emergono nuovi dettagli sul futuro: la posizione del Milan

Le riserve sul futuro di Antonio Conte non sono state ancora sciolte. L’allenatore desidera il ritorno in Italia ma prima bisognerà capire in quale piazza. Attualmente, solo il Napoli è sulle sue tracce in modo costante. Come riportato da “Calciomercato.com” nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del tecnico. Di seguito l’analisi degli esperti.

“Basse, se non bassissime, chance per Tedesco. Resistono Van Bommel e Fonseca. Milan“

Il Milan starebbe valutando diversi profili in vista della prossima stagione. Quindi, al momento, Antonio Conte non sarebbe la prima scelta del club lombardo. A questo punto, l’unica possibilità di vederlo in Italia è sulla panchina del Napoli. La società azzurra non mollerà la presa, in quanto l’allenatore italiano continuerà ad essere il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Ovviamente, l’operazione verrà sciolta quando l’ex calciatore sottolineerà la propria volontà. Quest’ultima, non è stata ancora svelata e continua ad essere “segreta” a distanza di diversi mesi.