Mercato Napoli, affare a sorpresa: gli azzurri vogliono strapparlo alla Juve!

La stagione sta volgendo al termine, ma il Napoli è già attivo sul mercato in entrata. Svelato il nuovo obiettivo di Aurelio De Laurentiis.

Il campionato del Napoli è stato decisamente sottotono, sopratutto a causa dei problemi interni. Nel corso dei mesi, si sono succeduti ben tre allenatori, i quali però non hanno modificato le sorti del club azzurro. Quest’ultimo vive un periodo molto difficile, motivo per il quale sarà obbligatorio intervenire sul mercato in entrata. Al momento, gli acquisti appaiono come l’unica soluzione per rinforzare una rosa che sembra aver perso la propria identità. Infatti, nei mesi estivi, non è da escludere una possibile rivoluzione che coinvolgerebbe anche diversi big.

Aurelio De Laurentiis non è affatto soddisfatto dall’atteggiamento della squadra. I protagonisti dello scudetto hanno perso le proprie certezze, motivo per il quale il ritardo in classifica appare sempre più evidente. Nella nuova annata, sarà obbligatorio invertire la rotta per tornare quantomeno ad essere competivi in Italia. La strada, per raggiungere tale obiettivo, è rappresentata ovviamente dal mercato. Sul taccuino del presidente azzurro e dei suoi collaboratori, sono già presenti diversi profili che potrebbero fare al caso del Napoli.

Mercato Napoli, spunta un nuovo obiettivo: la strategia di mercato

Aurelio De Laurentiis è pronto ad agire sul mercato in entrata in prima persona. Il patron azzurro, con l’aiuto del nuovo direttore sportivo che con ogni probabilità sarà Giovanni Manna, traccerà la strada del futuro. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono diversi i calciatori nel mirino azzurro, ma uno in particolare sembrerebbe essere in pole per la mediana. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“È un ventiquattrenne d’assalto, però del centrocampo, il biondo Brescianini del Frosinone, un portento di sacrificio a guardia di Lobotka contro il Napoli al Maradona nell’ultimo incrocio, ma anche jolly in grado di giocare a due e a tre. Piace, è visionato, è apprezzato. Anche dalla Juventus, a dirla tutta: una sfida che va oltre l’infinito”.

Il centrocampista del Frosinone è reduce da una buona stagione con la maglia dei ciociari. Le ottime prestazioni, hanno catturato l’attenzione delle big italiane. Infatti, nella sessione estiva di mercato potrebbe esserci uno scontro tra Napoli e Juventus. Il patron azzurro dovrà accelerare le operazioni e i contatti con il calciatore del club ciociaro, in modo tale da anticipare il club bianconero e sopratutto la concorrenza dell’ex direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli.